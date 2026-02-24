„Ein großartiges Gefühl“: HSV-Leihgabe startet bei neuem Verein richtig durch

Insgesamt acht Profis haben den HSV im Winter verlassen. Für alle war der Hauptgrund: Sie wollten wieder eine größere Rolle in ihrer Mannschaft spielen – und vor allem mehr Einsatzzeit bekommen. Bei Emir Sahiti ist dieser Plan bislang voll aufgegangen. Für seinen neuen Verein hat er in den ersten drei Wochen bereits mehr Tore erzielt als in seiner gesamten HSV-Zeit zuvor.

Für 1,2 Millionen Euro hatte der HSV Sahiti im Sommer 2024 von Hajduk Split verpflichtet. In der Aufstiegs-Saison kam er für die Hamburger auf 22 Einsätze. Mit drei Toren und zwei Vorlagen trug er seinen Teil zur Rückkehr in die Bundesliga bei. In Liga eins wurde er im Volkspark allerdings nicht mehr gebraucht. Lediglich an den ersten beiden Spieltagen, als der neue HSV-Kader noch nicht komplett war, kam er zum Einsatz.

Schon vier Tore und eine Vorlage bei fünf Einsätzen

Im Winter fand der kosovarische Nationalspieler mit Maccabi Tel Aviv einen neuen Verein. Auch sein ehemaliger Mannschaftskollege Daniel Peretz hatte ihm zu diesem Schritt geraten. Perfekt gemacht wurde der Wechsel erst kurz vor Ende der Transferperiode am 30. Januar. Nur drei Tage später feierte Sahiti als Joker sein Pflichtspiel-Debüt in Israel – und startete direkt durch.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Pflege bis in den Tod: Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf

Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf Hamburgs Wirtschaft im Check: Wo es brummt – und wo es knirscht

Wo es brummt – und wo es knirscht Sex im Alter: Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki

Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli

Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Pete Doherty kommt nach Hamburg – Tickets zu gewinnen! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

In vier Ligaspielen sowie im Pokal-Viertelfinale kam der Offensivspieler bislang für Maccabi zum Einsatz. Dabei gelangen ihm vier Tore und eine Vorlage. Innerhalb von gut drei Wochen schaffte er den Sprung vom Abstellgleis im Volkspark zum Stammspieler und Leistungsträger in Israel. Entsprechend gut ist seine Laune.

Auch Peretz half beim Sahiti-Wechsel nach Israel

„Ich bin glücklich hier, die Jungs sind Profis und ich fühle mich sehr wohl“, sagte Sahiti am Wochenende nach dem 3:2-Erfolg gegen den FC Ashdod. Mit einem Tor und einer Vorlage wurde er als Matchwinner gefeiert. Von einem „großartigen Gefühl“ sprach er anschließend. In Hamburg hatte Sahiti ein solches schon länger nicht mehr erlebt.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Tel Aviv will er nun mehr davon. „Ich bin hierhergekommen, um mein Bestes für Maccabi zu geben“, so der 27-Jährige, der zugleich noch einmal betonte, wie wichtig sein ehemaliger HSV-Mitspieler Daniel Peretz für den Wechsel gewesen sei. „Er hat mir von der großen Geschichte und den tollen Fans hier erzählt. Er sagte, dass die Spieler eine hohe Qualität haben – das habe ich vom ersten Tag an gemerkt. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Alles, was er mir gesagt hat, stimmt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Auf den Spuren berühmter HSV-Profis: Kartenkönig Remberg droht nächste Sperre

Zunächst hat Sahiti bei Maccabi einen Leihvertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Für den Sommer besitzt der israelische Rekordmeister eine Kaufoption über 500.000 Euro. Aktuell wäre es überraschend, wenn diese nicht gezogen wird. Gedanken daran will sich Sahiti aber noch nicht machen. Sein Kommentar: „Ich muss in jedem Spiel konzentriert bleiben und darf nicht an den Sommer denken. Im Sommer werden wir sehen, was passiert.“