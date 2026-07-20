Anfang des Jahres hatte Kevin Keegan seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nun ist der frühere HSV-Superstar im Alter von 75 Jahren verstorben.

Von 1977 bis 1980 spielte Kevin Keegan für den HSV – mit großem Erfolg. WilfriedWitters

Diese Nachricht macht nicht nur alle Fans des HSV traurig. Am Montag wurde bekannt, dass Ex-Vereinslegende Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Der Engländer litt seit Monaten unter einer Krebserkrankung. Nun hat er den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren.

Frühere Mitspieler des Ex-HSV-Stars (1977 bis 1980) reagierten geschockt auf die Nachricht von Keegans Tod. Als die MOPO Horst Hrubesch während seines Urlaubs am Nordkap erreichte, war dem ehemaligen HSV-Torjäger die Bestürzung anzumerken. „Mit Kevin verliere ich einen ganz tollen Menschen“, so der Vize-Weltmeister von 1982. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Kontakt gehabt und es war jedes Mal eine Freude, mit ihm zu sprechen. Die Nachricht, dass er gestorben ist, hat mich kalt erwischt.“

Ex-HSV-Star Keegan wurde zweimal Europas Fußballer des Jahres

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So erging es nicht nur Hrubesch. Am Montag teilte Keegans Familie über den britischen Sender „Sky UK“ mit, dass Europas Fußballer der Jahre 1978 und 1979 verstorben sei. „Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist“, hieß es in der Mitteilung. „Der ehemalige englische Nationalspieler und Trainer hatte gegen den Krebs gekämpft und war in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben. Kevin (…) war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte Kevins großartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken. Dies ist eine äußerst schwere Zeit, und sie bitten um Rückzug und Privatsphäre.“

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Anfang des Jahres hatte Keegan seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Zuletzt hatte er berichtet, seine Heilungschance läge laut ärztlichen Diagnosen bei 33 Prozent. Letztlich war die Erkrankung zu weit fortgeschritten.

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Keegan zählt zu den besten Spielern der HSV-Geschichte

Der HSV verliert damit einen der besten Spieler seiner Vereinsgeschichte. 1979 wurde Keegan mit dem Verein Deutscher Meister, verzauberte die Bundesliga aber auch über diesen Erfolg hinaus. Insgesamt erzielte er in 90 Pflichtspielen für die Hamburger 32 Tore. Legendär war sein Auftritt im April 1980 beim 5:1 im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister gegen Real Madrid, als Keegan die Spanier auch ohne eigenen Treffer schwindlig spielte.

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Große Erfolge feierte die „Mighty Mouse“ zuvor auch mit dem FC Liverpool, mit dem er den Landesmeister-Cup (1977) und zweimal den UEFA-Cup (1973, 1976) gewann. Für England bestritt Keegan 63 Länderspiele (mit 21 Toren).