„Ein fantastischer Spieler“: Der HSV kämpft um den Verbleib von Fábio Vieira

Für diesen Transfer erhält der HSV viel Lob von allen Seiten. Überraschend ist das nicht, denn Fábio Vieira liefert seit einigen Wochen konstant starke Leistungen. Nach einem wackligen Start hat sich der Portugiese in der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Mit seiner fußballerischen Klasse sorgt er häufig für den Unterschied auf dem Rasen – und ist damit auch bei vielen Fans extrem beliebt. Jetzt hat Sportdirektor Claus Costa über seine Zukunft gesprochen.

Zusammenfassung:

Fábio Vieira ist beim HSV Topscorer mit 3 Toren und 4 Vorlagen

Er entwickelte sich zum Künstler am Ball

Der HSV kann sich 20 Mio. Euro Ablöse für Vieira nicht leisten

Beim 1:1 in Mainz stand Vieira am Freitag einmal mehr im Mittelpunkt. Mit seinem Freistoßtor rettete er den Hamburgern zumindest einen Punkt. Kein besonders schönes Tor, aber ein enorm wichtiges. Insgesamt war es für den Portugiesen bereits der dritte Treffer in dieser Saison, vier weitere hat er in der Bundesliga vorbereitet. Damit ist er Topscorer im Team der Hamburger.

Vieira ist für die HSV-Offensive der wichtigste Mann

Vieira ist ein Künstler am Ball. Das war zum Saisonstart allerdings noch nicht zu erkennen. In seinen ersten fünf HSV-Spielen flog er gleich zweimal vorzeitig vom Platz. Danach folgte keine weitere Verwarnung. Stattdessen gab es in seinen 19 Pflichtspieleinsätzen drei Tore, fünf Vorlagen und zahlreiche weitere besondere Momente. Vieira ist ein entscheidender Faktor dafür, dass auch das Offensivspiel der Hamburger in der Bundesliga in Schwung gekommen ist.

„Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer, der uns sehr hilft. Sein linker Fuß ist exzellent. Wir sind froh über jeden Tag, den er da ist. Es ist einfach ein fantastischer Spieler für uns“, erklärte HSV-Sportdirektor Claus Costa am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. Gleichzeitig betonte er, dass noch offen sei, wie es nach der Saison für Vieira weitergehe.

Für 20 Millionen Euro kann sich der HSV Vieira nicht leisten

Erst am letzten Tag der Transferperiode war der Offensivspieler im vergangenen Sommer als Leihgabe vom FC Arsenal nach Hamburg gekommen. Die Engländer legten auch eine Kaufoption über 20 Millionen Euro fest. Zeit für andere Verhandlungen blieb dem HSV damals nicht. Das macht die Ausgangslage für eine weitere Saison in Hamburg schwierig – ausgeschlossen ist jedoch nichts.

„Dass wir 20 Millionen für einen Spieler in diesem Sommer bezahlen, ist sehr unrealistisch“, sagte Costa, der die Situation erst nach der Saison gemeinsam mit Vieira und Arsenal abschließend bewerten will. Ein entscheidender Punkt sei dabei: „Wir brauchen ein klares Commitment des Spielers.“ Heißt im Klartext: Nur wenn Vieira unbedingt in Hamburg bleiben will, gibt es womöglich eine Chance – und die Ablöse könnte mit Arsenal neu verhandelt werden.