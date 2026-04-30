Wen soll ich kaufen? Das sind die besten HSV-Profis in EA FC 26
Zocken auf der Konsole oder mit Freunden gehört für viele Fußball-Fans genauso dazu wie die Bundesliga im TV. Auch viele Spieler des HSV nutzen ihre Freizeit fürs Gaming und daddeln auf der PlayStation oder der Xbox – meistens natürlich Fußball. Seit vielen Jahren ist EA Sports FC (ehemals FIFA) das führende Videospiel als Fußballsimulation. Vor allem der Modus „Ultimate Team“, in dem man nahezu alle Fußballprofis weltweit virtuell kaufen und mit ihnen spielen kann, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Welche HSV-Profis aber lohnen sich für mein FUT-Team? Wer hat die beste Bewertung und das beste Rating? Die MOPO zeigt Ihnen, welche HSV-Karten bei EA FC 26 die besten sind.
Vorab: Natürlich gehört kein HSV-Profi zu den wertvollsten Spielern der Welt. Das gilt in der realen Welt ebenso wie in der virtuellen. Im internationalen Vergleich sind die HSV-Profis auch bei EA FC 26 nicht unter den Top-Spielern, doch es gibt durchaus Karten, die sich für Ihr Team lohnen könnten.
Diese HSV-Profis besitzen eine Gold-Karte in EA FC 26
|Spieler
|Position
|GES
|TEM
|SCH
|PAS
|DRI
|DEF
|PHY
|Fábio Vieira
|ZOM
|78
|71
|73
|78
|78
|56
|53
|Miro Muheim
|LV
|75
|73
|66
|73
|73
|71
|73
|Albert Sambi Lokonga
|ZM
|75
|60
|59
|74
|76
|68
|70
|Jordan Torunarigha
|IV
|75
|82
|39
|61
|63
|73
|81
|Jean-Luc Dompé
|LF
|75
|77
|72
|73
|80
|38
|56
Mit Fábio Vieira, Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Jordan Torunarigha und Jean-Luc Domé hat der HSV immerhin fünf Spieler in seinem Kader mit einer Gold-Karte und einem GES-Rating von 75 oder höher. Vieira (78) ist dabei der wertvollste virtuelle HSV-Profi – seine Karte liegt in EA FC 26 unter allen verfügbaren auf Platz 1190. Zum Vergleich: Die bestbewertete Karte von Mohamed Salah (FC Liverpool) hat ein Rating von GES 91.
Diese HSV-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26
|Spieler
|Position
|GES
|TEM
|SCH
|PAS
|DRI
|DEF
|PHY
|Yussuf Poulsen
|ST
|74
|65
|70
|67
|73
|56
|80
|Daniel Heuer Fernandes
|TW
|74
|74
|70
|75
|75
|41
|73
|Nicolás Capaldo
|ZM
|73
|76
|69
|69
|73
|69
|77
|Daniel Peretz*
|TW
|73
|74
|75
|73
|77
|35
|66
|Warmed Omari
|IV
|73
|60
|34
|58
|62
|73
|73
|Robert Glatzel
|ST
|73
|56
|73
|49
|66
|30
|75
|Nicolai Remberg
|ZM
|72
|64
|59
|65
|71
|74
|85
|Daniel Elfadli
|IV
|72
|65
|52
|59
|61
|73
|78
|Luka Vuskovic
|IV
|72
|58
|59
|57
|58
|70
|77
|Rayan Philippe
|ST
|72
|90
|69
|56
|73
|22
|66
|Jonas Meffert*
|ZDM
|72
|51
|48
|64
|66
|70
|75
|Ransford Königsdörffer
|ST
|71
|81
|69
|64
|74
|42
|64
|Emir Sahiti*
|RF
|71
|75
|68
|66
|73
|41
|64
|Giorgi Gocholeishvili
|RV
|70
|85
|54
|63
|69
|61
|72
|Bakery Jatta
|RF
|69
|79
|67
|66
|67
|46
|74
|Silvan Hefti*
|RV
|69
|70
|49
|63
|65
|67
|72
|Immanuel Pherai*
|ZOM
|69
|81
|58
|65
|73
|38
|50
|Noah Katterbach
|LV
|68
|69
|41
|58
|72
|66
|55
|Guilherme Ramos*
|IV
|68
|60
|33
|46
|50
|67
|74
|Levin Öztunali
|RF
|67
|74
|64
|65
|68
|48
|66
|William Mikelbrencis
|RV
|67
|78
|38
|59
|63
|62
|59
|Fabio Baldé
|LF
|65
|83
|56
|58
|67
|32
|59
Gleich 22 und damit mit Abstand die meisten HSV-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26. Sie haben ein GES-Rating zwischen 65 und 74. Wichtig zu wissen ist, dass die Bewertungen immer vor Saisonbeginn vorgenommen werden und die Leistungen der laufenden Saison keinen Einfluss haben. Deshalb stehen im virtuellen Team des HSV auch noch immer Spieler wie Daniel Peretz oder Jonas Meffert, die den Verein in der Winterpause verlassen haben.
Diese HSV-Profis besitzen eine Bronze-Karte in EA FC 26
|Spieler
|Position
|GES
|TEM
|SCH
|PAS
|DRI
|DEF
|PHY
|Aboubaka Soumahoro*
|IV
|64
|63
|25
|52
|57
|62
|66
|Alexander Røssing-Lelesiit
|LF
|60
|74
|52
|52
|64
|23
|38
|Bilal Yalcinkaya
|ZOM
|59
|69
|55
|55
|63
|32
|48
|Fernando Dickes
|TW
|57
|60
|56
|55
|59
|34
|52
|Hannes Hermann
|TW
|56
|56
|57
|57
|60
|24
|58
Fünf weitere Akteure des HSV haben nur eine Bronze-Karte in EA FC erhalten und damit ein GES-Rating von 64 oder weniger. Naturgemäß sind das überwiegend Ersatzspieler, Ergänzungsspieler oder Jugendspieler aus dem Nachwuchs, die in der Realität weniger Spielzeit bei den Profis bekommen. Auch bei den Hamburgern haben vor allem Youngster wie Bilal Yalcinkaya oder Ersatztorhüter Hannes Hermann eine Bronze-Karte.
Das ist das Rating der Winter-Zugänge des HSV
|Spieler
|Karte
|Position
|GES
|TEM
|SCH
|PAS
|DRI
|DEF
|PHY
|Albert Grønbæk
|Silber
|ZOM
|74
|75
|68
|72
|77
|62
|69
|Philip Otele
|Silber
|LM
|73
|92
|74
|62
|79
|27
|72
|Damion Downs
|Silber
|ST
|70
|71
|68
|53
|64
|24
|68
|Sander Tangvik
|Silber
|TW
|69
|69
|68
|66
|68
|57
|67
|Otto Stange
|Bronze
|ST
|62
|63
|64
|47
|60
|21
|60
Die virtuellen Bewertungen aller Spieler werden vor Saisonbeginn vorgenommen. Winter-Zugänge wie Philip Otele, Damion Downs oder Albert Grønbæk sind daher beim HSV nicht berücksichtigt und tragen bei EA FC 26 noch das Trikot des Klubs, bei dem sie im Sommer gespielt haben. Ein Blick auf die neuen Hamburger Akteure lohnt sich allerdings dennoch – Otele beispielsweise hat eine höhere Tempo-Bewertung (92) als alle HSV-Spieler.
Wie funktioniert der Modus „Ultimate Team“ (FUT)?
Das „Football Ultimate Team“ (FUT) ist zwar nur einer von vielen Spielmodi bei EA FC 26, aber zugleich der mit Abstand beliebteste bei den Fans. Gamer können hier zum Manager werden und aus Tausenden aktuellen und historischen Spielern ihre Traum-Mannschaft zusammenstellen. Mehr als 17.000 echte Profis befinden sich in der Datenbank von EA FC 26. Mit seinem Team tritt der Spieler dann online gegen andere an, zum Beispiel im Modus Champions oder Rivals, in Live-Events oder K.o.-Turnieren oder im Wettkampf-Gameplay. Durch das Sammeln von neuen Karten, sogenannte „Squad Building Challenges“ (SBC) und den Handel auf dem Transfermarkt lässt sich das Team immer weiter verbessern.
Besonders entscheidend bei der Zusammenstellung des Teams sind die Ratings, die die Spielerkarten in Gold, Silber und Bronze unterteilen. Jeder Profi erhält eine Gesamtbewertung (GES), die sich aus zahlreichen verschiedenen Faktoren wie Leistungsdaten und Expertenbewertung zusammensetzt. Nach Angaben des Herstellers Electronic Arts fließen mehr als 35 Eigenschaften in die Bewertung ein. Mehrere Tausend Datenscouts seien demnach allein mit dieser Aufgabe betraut. Neben der GES erhält jeder Profi einen Wert für Tempo (TEM), Schuss (SCH), Passen (PAS), Dribbling (DRI), Defensive (DEF) und Physis (PHY).
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