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HSV-Profis mit dem besten Rating bei EA FC 26 bejubeln ein Tor

Miro Muheim (2.v.l.) und Fábio Vieira (Mitte) gehören zu den wertvollsten HSV-Spielern auf der Konsole. Foto: WITTERS

Wen soll ich kaufen? Das sind die besten HSV-Profis in EA FC 26

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Zocken auf der Konsole oder mit Freunden gehört für viele Fußball-Fans genauso dazu wie die Bundesliga im TV. Auch viele Spieler des HSV nutzen ihre Freizeit fürs Gaming und daddeln auf der PlayStation oder der Xbox – meistens natürlich Fußball. Seit vielen Jahren ist EA Sports FC (ehemals FIFA) das führende Videospiel als Fußballsimulation. Vor allem der Modus „Ultimate Team“, in dem man nahezu alle Fußballprofis weltweit virtuell kaufen und mit ihnen spielen kann, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Welche HSV-Profis aber lohnen sich für mein FUT-Team? Wer hat die beste Bewertung und das beste Rating? Die MOPO zeigt Ihnen, welche HSV-Karten bei EA FC 26 die besten sind.

Vorab: Natürlich gehört kein HSV-Profi zu den wertvollsten Spielern der Welt. Das gilt in der realen Welt ebenso wie in der virtuellen. Im internationalen Vergleich sind die HSV-Profis auch bei EA FC 26 nicht unter den Top-Spielern, doch es gibt durchaus Karten, die sich für Ihr Team lohnen könnten.

Diese HSV-Profis besitzen eine Gold-Karte in EA FC 26

SpielerPositionGESTEMSCHPASDRIDEFPHY
Fábio VieiraZOM78717378785653
Miro MuheimLV75736673737173
Albert Sambi LokongaZM75605974766870
Jordan TorunarighaIV75823961637381
Jean-Luc DompéLF75777273803856

Mit Fábio Vieira, Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Jordan Torunarigha und Jean-Luc Domé hat der HSV immerhin fünf Spieler in seinem Kader mit einer Gold-Karte und einem GES-Rating von 75 oder höher. Vieira (78) ist dabei der wertvollste virtuelle HSV-Profi – seine Karte liegt in EA FC 26 unter allen verfügbaren auf Platz 1190. Zum Vergleich: Die bestbewertete Karte von Mohamed Salah (FC Liverpool) hat ein Rating von GES 91.

Diese HSV-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26

SpielerPositionGESTEMSCHPASDRIDEFPHY
Yussuf PoulsenST74657067735680
Daniel Heuer FernandesTW74747075754173
Nicolás CapaldoZM73766969736977
Daniel Peretz*TW73747573773566
Warmed OmariIV73603458627373
Robert GlatzelST73567349663075
Nicolai RembergZM72645965717485
Daniel ElfadliIV72655259617378
Luka VuskovicIV72585957587077
Rayan PhilippeST72906956732266
Jonas Meffert*ZDM72514864667075
Ransford KönigsdörfferST71816964744264
Emir Sahiti*RF71756866734164
Giorgi GocholeishviliRV70855463696172
Bakery JattaRF69796766674674
Silvan Hefti*RV69704963656772
Immanuel Pherai*ZOM69815865733850
Noah KatterbachLV68694158726655
Guilherme Ramos*IV68603346506774
Levin ÖztunaliRF67746465684866
William MikelbrencisRV67783859636259
Fabio BaldéLF65835658673259

Gleich 22 und damit mit Abstand die meisten HSV-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26. Sie haben ein GES-Rating zwischen 65 und 74. Wichtig zu wissen ist, dass die Bewertungen immer vor Saisonbeginn vorgenommen werden und die Leistungen der laufenden Saison keinen Einfluss haben. Deshalb stehen im virtuellen Team des HSV auch noch immer Spieler wie Daniel Peretz oder Jonas Meffert, die den Verein in der Winterpause verlassen haben.

Diese HSV-Profis besitzen eine Bronze-Karte in EA FC 26

SpielerPositionGESTEMSCHPASDRIDEFPHY
Aboubaka Soumahoro*IV64632552576266
Alexander Røssing-LelesiitLF60745252642338
Bilal YalcinkayaZOM59695555633248
Fernando DickesTW57605655593452
Hannes HermannTW56565757602458

Fünf weitere Akteure des HSV haben nur eine Bronze-Karte in EA FC erhalten und damit ein GES-Rating von 64 oder weniger. Naturgemäß sind das überwiegend Ersatzspieler, Ergänzungsspieler oder Jugendspieler aus dem Nachwuchs, die in der Realität weniger Spielzeit bei den Profis bekommen. Auch bei den Hamburgern haben vor allem Youngster wie Bilal Yalcinkaya oder Ersatztorhüter Hannes Hermann eine Bronze-Karte.

Das ist das Rating der Winter-Zugänge des HSV

SpielerKartePositionGESTEMSCHPASDRIDEFPHY
Albert GrønbækSilberZOM74756872776269
Philip OteleSilberLM73927462792772
Damion DownsSilberST70716853642468
Sander TangvikSilberTW69696866685767
Otto StangeBronzeST62636447602160

Die virtuellen Bewertungen aller Spieler werden vor Saisonbeginn vorgenommen. Winter-Zugänge wie Philip Otele, Damion Downs oder Albert Grønbæk sind daher beim HSV nicht berücksichtigt und tragen bei EA FC 26 noch das Trikot des Klubs, bei dem sie im Sommer gespielt haben. Ein Blick auf die neuen Hamburger Akteure lohnt sich allerdings dennoch – Otele beispielsweise hat eine höhere Tempo-Bewertung (92) als alle HSV-Spieler.

Wie funktioniert der Modus „Ultimate Team“ (FUT)?

Das „Football Ultimate Team“ (FUT) ist zwar nur einer von vielen Spielmodi bei EA FC 26, aber zugleich der mit Abstand beliebteste bei den Fans. Gamer können hier zum Manager werden und aus Tausenden aktuellen und historischen Spielern ihre Traum-Mannschaft zusammenstellen. Mehr als 17.000 echte Profis befinden sich in der Datenbank von EA FC 26. Mit seinem Team tritt der Spieler dann online gegen andere an, zum Beispiel im Modus Champions oder Rivals, in Live-Events oder K.o.-Turnieren oder im Wettkampf-Gameplay. Durch das Sammeln von neuen Karten, sogenannte „Squad Building Challenges“ (SBC) und den Handel auf dem Transfermarkt lässt sich das Team immer weiter verbessern.

Die EA-Sports-FC-Reihe mit der aktuellen Ausgabe EA FC 26 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt. IMAGO / NurPhoto
EA FC 26 in einem Regal im Einzelhandel
Die EA-Sports-FC-Reihe mit der aktuellen Ausgabe EA FC 26 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt.

Besonders entscheidend bei der Zusammenstellung des Teams sind die Ratings, die die Spielerkarten in Gold, Silber und Bronze unterteilen. Jeder Profi erhält eine Gesamtbewertung (GES), die sich aus zahlreichen verschiedenen Faktoren wie Leistungsdaten und Expertenbewertung zusammensetzt. Nach Angaben des Herstellers Electronic Arts fließen mehr als 35 Eigenschaften in die Bewertung ein. Mehrere Tausend Datenscouts seien demnach allein mit dieser Aufgabe betraut. Neben der GES erhält jeder Profi einen Wert für Tempo (TEM), Schuss (SCH), Passen (PAS), Dribbling (DRI), Defensive (DEF) und Physis (PHY).

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