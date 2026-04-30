Wen soll ich kaufen? Das sind die besten HSV-Profis in EA FC 26

Zocken auf der Konsole oder mit Freunden gehört für viele Fußball-Fans genauso dazu wie die Bundesliga im TV. Auch viele Spieler des HSV nutzen ihre Freizeit fürs Gaming und daddeln auf der PlayStation oder der Xbox – meistens natürlich Fußball. Seit vielen Jahren ist EA Sports FC (ehemals FIFA) das führende Videospiel als Fußballsimulation. Vor allem der Modus „Ultimate Team“, in dem man nahezu alle Fußballprofis weltweit virtuell kaufen und mit ihnen spielen kann, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Welche HSV-Profis aber lohnen sich für mein FUT-Team? Wer hat die beste Bewertung und das beste Rating? Die MOPO zeigt Ihnen, welche HSV-Karten bei EA FC 26 die besten sind.

Vorab: Natürlich gehört kein HSV-Profi zu den wertvollsten Spielern der Welt. Das gilt in der realen Welt ebenso wie in der virtuellen. Im internationalen Vergleich sind die HSV-Profis auch bei EA FC 26 nicht unter den Top-Spielern, doch es gibt durchaus Karten, die sich für Ihr Team lohnen könnten.

Diese HSV-Profis besitzen eine Gold-Karte in EA FC 26

Spieler Position GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Fábio Vieira ZOM 78 71 73 78 78 56 53 Miro Muheim LV 75 73 66 73 73 71 73 Albert Sambi Lokonga ZM 75 60 59 74 76 68 70 Jordan Torunarigha IV 75 82 39 61 63 73 81 Jean-Luc Dompé LF 75 77 72 73 80 38 56

Mit Fábio Vieira, Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Jordan Torunarigha und Jean-Luc Domé hat der HSV immerhin fünf Spieler in seinem Kader mit einer Gold-Karte und einem GES-Rating von 75 oder höher. Vieira (78) ist dabei der wertvollste virtuelle HSV-Profi – seine Karte liegt in EA FC 26 unter allen verfügbaren auf Platz 1190. Zum Vergleich: Die bestbewertete Karte von Mohamed Salah (FC Liverpool) hat ein Rating von GES 91.

Diese HSV-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26

Spieler Position GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Yussuf Poulsen ST 74 65 70 67 73 56 80 Daniel Heuer Fernandes TW 74 74 70 75 75 41 73 Nicolás Capaldo ZM 73 76 69 69 73 69 77 Daniel Peretz* TW 73 74 75 73 77 35 66 Warmed Omari IV 73 60 34 58 62 73 73 Robert Glatzel ST 73 56 73 49 66 30 75 Nicolai Remberg ZM 72 64 59 65 71 74 85 Daniel Elfadli IV 72 65 52 59 61 73 78 Luka Vuskovic IV 72 58 59 57 58 70 77 Rayan Philippe ST 72 90 69 56 73 22 66 Jonas Meffert* ZDM 72 51 48 64 66 70 75 Ransford Königsdörffer ST 71 81 69 64 74 42 64 Emir Sahiti* RF 71 75 68 66 73 41 64 Giorgi Gocholeishvili RV 70 85 54 63 69 61 72 Bakery Jatta RF 69 79 67 66 67 46 74 Silvan Hefti* RV 69 70 49 63 65 67 72 Immanuel Pherai* ZOM 69 81 58 65 73 38 50 Noah Katterbach LV 68 69 41 58 72 66 55 Guilherme Ramos* IV 68 60 33 46 50 67 74 Levin Öztunali RF 67 74 64 65 68 48 66 William Mikelbrencis RV 67 78 38 59 63 62 59 Fabio Baldé LF 65 83 56 58 67 32 59

Gleich 22 und damit mit Abstand die meisten HSV-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26. Sie haben ein GES-Rating zwischen 65 und 74. Wichtig zu wissen ist, dass die Bewertungen immer vor Saisonbeginn vorgenommen werden und die Leistungen der laufenden Saison keinen Einfluss haben. Deshalb stehen im virtuellen Team des HSV auch noch immer Spieler wie Daniel Peretz oder Jonas Meffert, die den Verein in der Winterpause verlassen haben.

Diese HSV-Profis besitzen eine Bronze-Karte in EA FC 26

Spieler Position GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Aboubaka Soumahoro* IV 64 63 25 52 57 62 66 Alexander Røssing-Lelesiit LF 60 74 52 52 64 23 38 Bilal Yalcinkaya ZOM 59 69 55 55 63 32 48 Fernando Dickes TW 57 60 56 55 59 34 52 Hannes Hermann TW 56 56 57 57 60 24 58

Fünf weitere Akteure des HSV haben nur eine Bronze-Karte in EA FC erhalten und damit ein GES-Rating von 64 oder weniger. Naturgemäß sind das überwiegend Ersatzspieler, Ergänzungsspieler oder Jugendspieler aus dem Nachwuchs, die in der Realität weniger Spielzeit bei den Profis bekommen. Auch bei den Hamburgern haben vor allem Youngster wie Bilal Yalcinkaya oder Ersatztorhüter Hannes Hermann eine Bronze-Karte.

Das ist das Rating der Winter-Zugänge des HSV

Spieler Karte Position GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Albert Grønbæk Silber ZOM 74 75 68 72 77 62 69 Philip Otele Silber LM 73 92 74 62 79 27 72 Damion Downs Silber ST 70 71 68 53 64 24 68 Sander Tangvik Silber TW 69 69 68 66 68 57 67 Otto Stange Bronze ST 62 63 64 47 60 21 60

Die virtuellen Bewertungen aller Spieler werden vor Saisonbeginn vorgenommen. Winter-Zugänge wie Philip Otele, Damion Downs oder Albert Grønbæk sind daher beim HSV nicht berücksichtigt und tragen bei EA FC 26 noch das Trikot des Klubs, bei dem sie im Sommer gespielt haben. Ein Blick auf die neuen Hamburger Akteure lohnt sich allerdings dennoch – Otele beispielsweise hat eine höhere Tempo-Bewertung (92) als alle HSV-Spieler.

Wie funktioniert der Modus „Ultimate Team“ (FUT)?

Das „Football Ultimate Team“ (FUT) ist zwar nur einer von vielen Spielmodi bei EA FC 26, aber zugleich der mit Abstand beliebteste bei den Fans. Gamer können hier zum Manager werden und aus Tausenden aktuellen und historischen Spielern ihre Traum-Mannschaft zusammenstellen. Mehr als 17.000 echte Profis befinden sich in der Datenbank von EA FC 26. Mit seinem Team tritt der Spieler dann online gegen andere an, zum Beispiel im Modus Champions oder Rivals, in Live-Events oder K.o.-Turnieren oder im Wettkampf-Gameplay. Durch das Sammeln von neuen Karten, sogenannte „Squad Building Challenges“ (SBC) und den Handel auf dem Transfermarkt lässt sich das Team immer weiter verbessern.

Die EA-Sports-FC-Reihe mit der aktuellen Ausgabe EA FC 26 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt. IMAGO / NurPhoto Die EA-Sports-FC-Reihe mit der aktuellen Ausgabe EA FC 26 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt.

Besonders entscheidend bei der Zusammenstellung des Teams sind die Ratings, die die Spielerkarten in Gold, Silber und Bronze unterteilen. Jeder Profi erhält eine Gesamtbewertung (GES), die sich aus zahlreichen verschiedenen Faktoren wie Leistungsdaten und Expertenbewertung zusammensetzt. Nach Angaben des Herstellers Electronic Arts fließen mehr als 35 Eigenschaften in die Bewertung ein. Mehrere Tausend Datenscouts seien demnach allein mit dieser Aufgabe betraut. Neben der GES erhält jeder Profi einen Wert für Tempo (TEM), Schuss (SCH), Passen (PAS), Dribbling (DRI), Defensive (DEF) und Physis (PHY).