Duell der Monster: HSV-Liebling Vuskovic zieht den Kürzeren

Die WM hat noch nicht begonnen, am Dienstagabend aber spürte Luka Vuskovic schon einmal, wie es ist, gegen internationale Stars anzutreten. Seine Kroaten traten in Rijeka gegen Belgien um Kevin De Bruyne (SSC Neapel) und Thibaut Courtois (Real Madrid) an. Und in der Schlussphase stand dem HSV-Liebling einer der zweikampfstärksten Stürmer der Welt gegenüber.

Romelu Lukaku entwischte in Vuskovic’ Rücken und der 19-jährige Verteidiger konnte nur noch zusehen, wie der 33-jährige Torjäger in der sechsten Minute der Nachspielzeit wuchtig zum Endstand traf. Nach einem Ballverlust der Kroaten lief Lukaku auch Ex-BVB-Profi Marin Pongracic davon und erzielte unmittelbar vor dem Abpfiff das 2:0. Belgien sammelte Selbstbewusstsein vor dem WM-Beginn, Kroatien dagegen verlor sein vorletztes Testspiel.

Kroatien verlor das Testspiel gegen Belgien mit 0:2

Vuskovic‘ Auftritt war dennoch ein besonderer, denn: Er durfte als einziger Startelfprofi im Nationalteam von Coach Zlatko Dalic die vollen 90 Minuten durchspielen. Auch seine beiden Kollegen in der Dreierkette, Josko Gvardiol (halblinks, Manchester City) und Josip Sutalo (halbrechts, Ajax Amsterdam), wurden im Laufe der zweiten Hälfte ausgewechselt, genauso wie Kapitän Luka Modric. Es wurde deutlich: Dalić plant mit Vuskovic als klarem Defensivchef, daran wird sich trotz der Pleite von Dienstag nichts ändern – auch wenn der Youngster nicht fehlerfrei agierte.

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Beim 0:1 durch den belgischen Mittelfeldmann Youri Tielemans nach einer Flanke konnte Vuskovic dessen Schuss im Sechzehner nicht blocken (38.). Beim Lattenkopfball von Hans Vanaken war er nicht optimal positioniert (74.). In der 80. Minute hätte er mit dem Schienbein fast ins eigene Tor getroffen, doch Kroatiens Ersatztorwart Dominik Kotarski rettete in einer unübersichtlichen Szene per starkem Reflex. Und das 0:2 konnte Vuskovic dann eben auch nicht mehr verhindern.

Luka Vuskovic duellierte sich mit Romelu Lukaku

Zuvor hatte sich der Noch-HSV-Profi (1,93 Meter, circa 86 Kilogramm) einige intensive Duelle mit Sturmkante Lukaku (1,91 Meter, etwa 93 Kilogramm) geliefert. Der belgische Angreifer, seit Sommer 2024 bei Serie-A-Klub SSC Neapel unter Vertrag, galt früher – wie Vuskovic jetzt – als Toptalent. Lukaku unterschrieb an seinem 16. Geburtstag (13. Mai 2009) seinen ersten Profivertrag und feierte nur einen Tag später sein Debüt für die erste Mannschaft des RSC Anderlecht.

Für Belgiens A-Auswahl lief er mit 16 Jahren und 294 Tagen erstmals auf – bei einem Freundschaftsspiel gegen Kroatien am 3. März 2010. Heute bringt es Lukaku auf 125 Einsätze und 90 Tore für die „Roten Teufel“. Er spielte in seiner Karriere schon für Klubs wie den FC Chelsea, Manchester United, Inter Mailand und die AS Rom.

So läuft es für die HSV-Profis Muheim, Tangvik und Capaldo

Mit möglichst vielen Stars dieser Kategorie will sich Vuskovic bei der WM messen. Beim Duell der Zweikampfmonster mit dem eingewechselten Lukaku zog er den Kürzeren, in Nordamerika wartet in der Gruppe unter anderem das Duell mit Bayerns Harry Kane (17. Juni), den er schon aus den jüngsten HSV-Duellen mit dem FC Bayern (0:5/2:2) kennt. Vuskovic hat keine Angst vor großen Namen, das ist bekannt. Er hat große Ziele für das Turnier: „Ich will die WM gewinnen.“ Am Sonntagabend (20.45 Uhr) wartet erst einmal die WM-Generalprobe der Kroaten in Varaždin gegen Slowenien.

Die Schweiz bestreitet bereits am Samstag (21 Uhr) ihr letztes Testspiel, in San Diego wartet Australien auf Miro Muheim und Co. Der HSV-Verteidiger wurde beim 4:1 gegen Jordanien am vergangenen Sonntag in der 61. Minute eingewechselt und dürfte auch bei der WM die Rolle des Jokers einnehmen. Hamburgs Torwart Sander Tangvik kam beim 3:1-Sieg Norwegens gegen Schweden am Sonntag nicht zum Zug. Örjan Nyland vom FC Sevilla stand stattdessen zwischen den Pfosten und dürfte auch beim Turnier gesetzt sein. Am Sonntag (21 Uhr) testet das Team um Angreifer Erling Haaland in New Jersey noch gegen Marokko, ehe zehn Tage später (17. Juni) das erste Gruppenspiel gegen den Irak ansteht.

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Nicolás Capaldo steht nicht im finalen WM-Kader seines Heimatlandes, darf aber dennoch auf ein ganz besonderes Debüt hoffen. Bei den Testspielen der argentinischen Nationalelf gegen Honduras (in der Nacht auf Sonntag) und gegen Island (10. Juni) soll der 27-Jährige dabei sein. „Ein Traum wird wahr“, schrieb Capaldo am Dienstagabend zu Trainingsfotos bei der A-Auswahl um Lionel Messi. Nicht nur Vuskovic ist gegenwärtig also von echten Stars umgeben.