Ludovit Reis ist jetzt Bremer, die HSV-Fans wüten. Besonders bitter: Werder muss nicht einmal eine Ablöse für den Ex-Hamburger zahlen.

Das tut der HSV-Fanseele richtig weh: Ex-Liebling- und Aufstiegsheld Ludovit Reis wechselt aus Brügge zum Erzrivalen Werder Bremen! Entsprechend fallen die Reaktionen aus. Ein Detail macht die Sache aus Hamburger Sicht noch bitterer.

Es war ein emotionaler Abschied, als Ludovit Reis Hamburg vor einem Jahr verließ, um zum belgischen Spitzenteam Club Brügge zu wechseln. Hinter dem Niederländer und dem HSV lag der Wiederaufstieg in die Bundesliga, aber der Mittelfeldspieler wollte die Chance nutzen, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen, zumindest zeitweise: „Wenn die Chance da ist, komme ich mit allem, was ich habe, mit meinem Herzen zurück“, kündigte Reis an. Und richtete besondere Worte an Fans und Vertraute: „Für die Leute, für die ganze HSV-Familie: Ich liebe euch.“ Nun dürfte diese Liebe auf eine Zerreißprobe gestellt werden.

Denn am Freitagabend wurde bekannt, dass Reis zwar wirklich vor einer Rückkehr in die Bundesliga steht. Nicht aber nach Hamburg, sondern zu Werder Bremen. „Deichstube“ berichtete bereits am Nachmittag, am späten Freitagabend stellten die Bremer Reis schließlich vor.

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Ludovit Reis wechselt zu Werder Bremen

Der 26-Jährige absolvierte am Freitag erfolgreich seinen Medizincheck an der Weser. „Er ist läuferisch sehr stark, gewinnt viele Bälle und strahlt eine gewisse Torgefahr aus. Er ist ein technisch gut ausgebildeter Mittelfeldspieler, der seine Stärken auf der Sechser- oder der Achterposition hat und uns mit seiner Qualität helfen wird“, sagte Trainer Daniel Thioune.

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Im vergangenen Jahr feierte Ludovit Reis mit dem HSV den langersehnten Aufstieg in die Bundesliga – nun wechselt er nach Bremen. WITTERS

Für viele HSV-Fans dürfte dieser Anblick nur schwer zu ertragen sein. Reis galt in Hamburg als Publikumsliebling, 129 Spiele (20 Tore und 13 Vorlagen) bestritt er zwischen 2021 und 2025 für die Hamburger, darunter mehrere als Kapitän. Unter den Posts von Werder zum Transfer gab es bereits viele Wut-Nachrichten von HSV-Fans, die sich schon jetzt auf der Nordderby Ende November in Bremen und das Wiedersehen mit Reis „freuen“. Pfiffe aus dem Gästeblock sind ihm da gewiss.

Reis schwärmt von den Werder-Fans – HSV-Derby im November

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Wenn ich an die Fans denke, die dir dieses Gefühl von Energie geben, was hier im Weserstadion der Fall ist, dann ist das in meinen Augen Fußball. Ludovit Reis

Der Niederländer selbst zeigte sich mit einem breiten Grinsen im Trikot mit der grünen Raute und gab zu Protokoll: „Wenn ich an die Fans denke, die dir dieses Gefühl von Energie geben, was hier im Weserstadion der Fall ist, dann ist das in meinen Augen Fußball. Du spürst ihre Liebe zum Verein. Wenn du auf dem Platz stehst und diesen Rückhalt fühlst, dann schaffst du alles.“

In Brügge hatte Reis nicht das gesuchte Glück gefunden. Nach einer Schulterverletzung fiel er lange aus, nach einem Trainerwechsel wurde er aussortiert, spielte keine Rolle mehr und brachte es insgesamt nur auf sieben Liga-Spiele. Auch bitter für den HSV: Reis wechselt ablösefrei zu Werder, sein Vertrag in Belgien wurde aufgelöst. Hamburg kassiert also keine mögliche Transfer-Beteiligung. (max/rmy/la)