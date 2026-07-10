Für vier Tage reiste der HSV zum Start in die Saisonvorbereitung nach Dänemark. Die besondere Verbindung zu den Skandinaviern stand dabei im Vordergrund. Wirtschaftlich und sportlich soll der Markt im Norden künftig wieder stärker genutzt werden. „Natürlich ist das wichtig für den HSV“, sagt Frank Arnesen. Er hofft, dass vor allem auch Yussuf Poulsen in der kommenden Saison wieder eine größere Rolle einnimmt.

Die meisten HSV-Fans außerhalb Deutschlands kommen aus Dänemark. Auch bei den ausländischen Spielern, die bislang im Volkspark unter Vertrag standen, sind die Nordlichter der Spitzenreiter. „Dänemark ist sehr interessant für den HSV. Das ist schön und war schon immer so“, meint Arnesen, der beide Seiten bestens kennt.

Arnesen wollte Nicklas Bendtner zum HSV holen

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Von Mai 2011 bis Mai 2013 arbeitete der ehemalige dänische Nationalspieler (52 Einsätze) beim HSV als Sportvorstand. In Erinnerung blieben vor allem die Chelsea-Boys Michael Mancienne, Jacopo Sala, Gökhan Töre, Jeffrey Bruma und Slobodan Rajkovic, die Arnesen von seinem Ex-Verein aus London nach Hamburg lockte. Doch auch auf dem dänischen Markt war er für den HSV aktiv.

Frank Arnesen kennt Poulsen schon seit vielen Jahren. „Er ist einfantastischer Bursche“, sagt er über ihn. WITTERS

Im Sommer 2012 holte der mittlerweile 69-Jährige das Mittelfeld-Talent Christian Nørgaard von Lyngby BK nach Hamburg. Zudem arbeitete er intensiv daran, den dänischen Nationalstürmer Nicklas Bendtner von einem Wechsel zum HSV zu überzeugen. „Ich habe damals alles getan, um Nicklas zu holen. Ich habe ihm gesagt, vielleicht ist das für dich ein Schritt zurück, aber beim HSV spielst du Bundesliga und es kommen 3000 dänische Fans zu den Heimspielen. Das wäre so passiert. Die Dänen haben einfach eine besondere Geschichte mit dem HSV“, erzählt Arnesen, der sich auch noch gut an die 80er-Jahre mit Spielern wie Lars Bastrup oder Allan Hansen erinnert.

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Arnesen wollte auch Bendtner zum HSV holen

Damals standen mehrere Dänen zeitgleich für den HSV auf dem Platz. Unter Arnesen passierte das nicht. Bendtner wollte lieber Champions League spielen und wechselte zu Juventus Turin. Aus Nørgaard hätte eine Erfolgsgeschichte werden können. Er wurde jedoch nur wenige Monate nach dem Arnesen-Aus in Hamburg wieder aussortiert und für 350.000 Euro nach Bröndby verkauft. Später machte er in der Premier League Karriere, war lange der Kapitän beim FC Brentford. Im vergangenen Sommer wechselte der Nationalspieler für 11,6 Millionen Euro zum FC Arsenal. „Es war unglaublich, dass der HSV ihn damals hat gehen lassen“, sagt Arnesen. Auch heute habe er noch viel Kontakt zu Nørgaard.

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Gefragt bei den dänischen Fans: Albert Grønbæk erfüllt Autogrammwünsche. WITTERS

Dass der HSV mit Poulsen und Albert Grønbæk nun mal wieder zwei dänische Spieler im Kader hat, gefällt Arnesen. Vor allem, wie es für Poulsen in Hamburg weitergeht, wird für ihn spannend. „Ich kenne Yussuf, seit er 16 Jahre alt war. Er ist ein fantastischer Bursche“, sagt Arnesen, der den 32-Jährigen als „super Teamplayer“ bezeichnet. „Er ist sehr clever, hat eine große Mentalität und ist immer für seine Mannschaft da.“

Ein verletzter Poulsen kann den HSV nicht anführen

Das Problem: Die 15 Jahre im Profi-Geschäft haben Spuren an Poulsens Körper hinterlassen. Nur auf einen Startelf-Einsatz kam er vergangene Saison für den HSV. Trotzdem sollte er das Team führen. Das funktioniert laut Arnesen aber so nicht: „Du musst spielen können. Wenn du verletzt bist, hast du ein anderes Standing. Das gilt auch für die Kabine. Ich habe das selbst als Profi erlebt. Darum ist es für Yussuf sehr wichtig, dass er jetzt fit bleibt.“

Arnesen weiß, wie sehr es den Stürmer beschäftigt, wenn er auf dem Platz nicht helfen kann. „Er will unbedingt spielen. Ich hoffe, er schafft das. Nur dann wird er auch noch mal richtig wichtig für den HSV werden“, sagt er.

Der Auftakt in Dänemark macht Hoffnung. Poulsen war im Training direkt voll dabei. Das war nicht nur für die vielen dänischen Fans schön, sondern auch für den HSV. Poulsen ist aktuell fast allein im Sturm der Hamburger. Seine Hilfe wird gebraucht. Das wird jedoch nur funktionieren, wenn sein Körper mitspielt.