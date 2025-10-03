Droht noch ein Ausfall? HSV-Stammspieler fehlt beim Training – Polzin klärt auf

Eines steht bereits vor dem Anpfiff gegen Mainz fest: Das Gesicht des HSV wird sich am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) erheblich verändern. Mit Warmed Omari (wurde nach seinem Außenbandriss bereits operiert) und dem rotgesperrten Fabio Vieira fallen zwei Leistungsträger aus. Am Freitag fehlte dann plötzlich auch noch der erkrankte Daniel Elfadli beim Training. Muss der HSV gegen Mainz womöglich einen dritten Stammspieler ersetzen? Wenige Stunden nach der Einheit bezog Merlin Polzin Stellung.

Während seine Kollegen knapp 90 Minuten lang auf den Trainingsplätzen im Volkspark ackerten, verlegte Elfadli die vorletzte Einheit der Woche nach drinnen. Am gemeinsamen Frühstück der Mannschaft hatte der Abwehrmann noch teilgenommen, klagte da aber schon über Halsschmerzen. Auf das Teamtraining verzichtete Elfadli anschließend auf Anraten der Ärzte.

HSV-Profi Elfadli trainierte am Freitag nicht auf dem Platz

Wie schlimm hat es ihn erwischt? Droht dem HSV ohnehin schon ersatzgeschwächten HSV womöglich der nächste Ausfall eines Schlüsselspielers? Polzin ist versucht, die Befürchtungen im Keim zu ersticken. „Daniel ist natürlich ein bisschen angeschlagen, sonst hätte er vielleicht draußen voll trainiert“, so der Trainer. „Aber es gehört dazu, dass wir körperliche Reaktionen im Blick haben. Das war eine Vorsichtsmaßnahme unserer medizinischen Abteilung und von mir.“ Polzins Urteil: „Er wird auch am Sonntag auf jeden Fall dabei sein.“ Das alles natürlich vorbehaltlich eines möglichen gesundheitlichen Rückfalls des 28-Jährigen.

Derzeit plant Polzin voll mit Elfadli. Die Bedeutung des Deutsch-Libyers ist gegen Mainz immens, denn mit Omari fehlt bereits ein wichtiger Teil der Dreier-Abwehrkette. Noch steht nicht fest, wer ihn ersetzen wird. Die Optionen: Gui Ramos vertritt den Nationalspieler der Komoren positionsgetreu, andernfalls könnte Elfadli von der rechten auf die linke Seite rücken und Jordan Torunarigha Platz machen.

Ramos könnte beim HSV den verletzten Omari ersetzen

Polzin pokert noch und will auch die Eindrücke des nicht öffentlichen Abschlusstrainings am Samstag in seine Gedanken einfließen lassen. „Es gibt verschiedene Konstellationen“, so der Coach. So könne Elfadli durchaus nach rechts verschoben werden und dort Omari ersetzen: „Weil er über eine ähnliche Stärke mit dem Ball verfügt und Dinge nach vorn zu gestalten. Das spricht dann für einen der Linksfüße (wie Torunarigha, die Red.) auf der anderen Seite.“ Der Trainer merkt aber auch an: „Gleichzeitig haben wir mit Gui Ramos jemanden, der sehr viel von dem abdeckt, was auch Warmed auszeichnet, gerade im Spiel gegen den Ball. Die Lufthoheit, die sicherlich auch eine Rolle spielen wird gegen Mainz, ist definitiv etwas, was für ihn spricht.“

Die HSV-Abwehr um Daniel Elfadli hielt am ersten Spieltag in Gladbach und zuletzt in Berlin hinten die Null. IMAGO/Eibner Die HSV-Abwehr um Daniel Elfadli hielt am ersten Spieltag in Gladbach und zuletzt in Berlin hinten die Null.

Auch in der Mittelfeldzentrale ist das Rennen um den Vieira-Posten noch offen, vieles spricht für Albert Sambi Lokonga als Ersatz. Polzin bestätigt: „Er ist sicherlich einer der heißeren Kandidaten, auch für den Auftakt von Anfang an.“

Vorher aber hofft der HSV am Samstag auf die Rückkehr Elfadlis ins Mannschaftstraining. Damit sich bei ihm auch das letzte kleine Fragezeichen in Luft auflöst.