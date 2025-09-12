Jaroslav Drobny kann sich auch rund zehneinhalb Jahre später noch sehr genau an den Tag erinnern, an dem die Zeit stehenzubleiben schien. Oder war diese verdammte Stadion-Uhr in der Allianz Arena etwa kaputt? „Ich habe wirklich jede Minute auf die Anzeigetafel geschaut“, sagt der frühere HSV-Torwart und taucht ein in die Gefühlswelt von damals: „Ich dachte: Das kann doch nicht wahr sein, wieso dauert das denn so lange? Ich wollte einfach nur, dass dieses Spiel ganz schnell zu Ende geht. Aber es hörte und hörte nicht auf.“ Im Gespräch mit der MOPO denkt Drobny an die historische 0:8-Pleite beim FC Bayern zurück – und gibt gleichzeitig eine überraschende Prognose für diesen Samstag ab.



