Drei Monate nach seinem HSV-Abschied: Schonlau-Überraschung im Volkspark?

Anfang der Woche sorgte Ludovit Reis für ein großes Hallo im Volkspark. Der nach seiner Schulter-Operation noch gehandicapte Ex-HSV-Star (wechselte im Sommer zum FC Brügge) schaute bei seinen alten Kollegen vorbei und in strahlende Gesichter. Schon in Kürze könnte ein weiterer Aufstiegsheld beim HSV vorfahren und nach dem Rechten sehen, der Bahnhof dürfte dann sogar noch deutlich größer werden.

Bereits am kommenden Wochenende geht es für Sebastian Schonlau um alles. In der Nacht zu Sonntag (3.30 Uhr MEZ) trifft der 31-Jährige in den Play-off-Viertelfinals der nordamerikanischen Profiliga MLS mit den Vancouver Whitecaps auf den Los Angeles FC um Ex-HSV-Star Heung Min Son. Die Krux: In den Play-offs entscheidet nur ein einziges Spiel. Wer siegt, ist weiter – für den Verlierer ist die Saison beendet.

Schonlau wechselte im Sommer vom HSV nach Vancouver

Eine spannende Situation für Schonlau, der Ende August den Sprung über den großen Teich wagte, nachdem er zuvor beim HSV chancenlos war. Auch in den USA wurde Hamburgs Ex-Kapitän vom Pech verfolgt, litt schnell unter Achillessehnenproblemen und fiel seit Anfang September aus. Für die Profis der Whitecaps bestritt er bislang noch keine Partie. Seit einigen Tagen aber trainiert Schonlau wieder voll mit und hofft auf eine Kader-Nominierung für das Viertelfinale.

Offen, wie es danach weitergeht. Sollte sich Vancouver um seinen deutschen Weltmeister Thomas Müller durchsetzen, stünde Ende November das Halbfinale an. Das Endspiel ist für den 6. Dezember terminiert. Aber: Sollte Schonlaus Team nun rausfliegen, würde der Abwehrmann so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehren. Erst im Januar beginnt die Vorbereitung auf die kommende Saison (startet im März). Davor wird Vancouver sich unter anderem drei Wochen lang in Marbella vorbereiten.

Schonlau war seit Sommer 2021 HSV-Kapitän

Schonlaus Weg aber würde erst mal zeitnah zurück nach Hamburg führen, wo er gemeinsam mit seiner Freundin noch immer seine Wohnung besitzt. Und auch der HSV hat noch etwas mit seinem Ex-Profi vor, der seit Sommer 2021 Kapitän war und erst vor dieser Saison von Yussuf Poulsen abgelöst wurde, nachdem sich abzeichnete, dass Schonlau sportlich kaum noch eine Rolle spielen würde. Weil der Abgang in die USA überaus abrupt zustande kam und keine Zeit für einen richtigen Abschied blieb, verfolgten die Bosse den Plan, ihrem verdienten Profi bei nächster Gelegenheit nachträglich im Stadion ein Dankeschön auszusprechen.

Die Idee existiert noch immer. Ironie des Schicksals, dass in Kürze gleich drei Heimspiele in Folge anstehen. Zwischen den Liga-Partien gegen Stuttgart (30.11.) und Werder (7.12.) kommt es im Volkspark auch noch zum Pokal-Viertelfinale gegen Holstein Kiel (3.12.). Sollte Schonlau mit Vancouver nun zeitnah die MLS-Segel streichen, könnte er vor einer der Partien seinen gebührenden Abschied erhalten. Der jeweils ausverkaufte Volkspark würde als passender Rahmen dienen.