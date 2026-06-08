Drei Leihspieler vor HSV-Rückkehr – und einer ungewissen Zukunft

Emir Sahiti und Aboubaka Soumahoro gehören zu den fünf Spieler, die der HSV zuletzt verliehen hatte. Bald gibt es ein Wiedersehen im Volkspark. Foto: WITTERS

Mit Immanuel Pherai, Lukasz Poreba, Emir Sahiti, Joel Agyekum und Aboubaka Soumahoro hatte der HSV in der Rückrunde der vergangenen Saison insgesamt fünf Spieler an andere Vereine verliehen. Die meisten von ihnen werden zum Start der Vorbereitung auf die neue Spielzeit wohl zurück im Volkspark sein. Allerdings höchstwahrscheinlich nur vorübergehend.

Bei vier HSV-Leihgaben gab beziehungsweise gibt es jeweils eine Kaufoption im Vertrag. Gezogen wurde diese bislang erst von der SV Elversberg bei Poreba. Gleiches ist für die Saarländer bis zum 15. Juni auch noch bei Pherai möglich. Unabhängig davon soll in diesem Fall an einer Einigung gearbeitet werden. Für die anderen drei HSV-Leihgaben geht es – Stand jetzt – erst einmal zurück nach Hamburg.

Soumahoro kam in Saint-Étienne gar nicht zum Einsatz

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Soumahoro hatte der HSV im Winter an den französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne verliehen. Statt Spielpraxis gab es für den talentierten Defensiv-Allrounder in seinem Heimatland allerdings nur die Zuschauerrolle. Er kam für Saint-Étienne in keinem Spiel zum Einsatz und schaffte es lediglich viermal in den Kader. Dass die Franzosen, die den Aufstieg in die erste Liga knapp verpassten, die Kaufoption über fünf Millionen Euro nicht ziehen werden, stand früh fest. Nun muss für den 21-Jährigen, der beim HSV einen Vertrag bis 2029 besitzt, eine neue Lösung gefunden werden. Erst einmal wird er im Volkspark in die Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit starten.

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Sahiti und Agyekum kehren erst einmal zum HSV zurück

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Bei Sahiti ist das Leihgeschäft mit Blick auf den sportlichen Bereich aufgegangen. Für Maccabi Tel Aviv machte er in der Rückrunde 18 Spiele, erzielte vier Tore, bereitete vier weitere Treffer vor und wurde am Ende immerhin Pokalsieger. Der israelische Rekordmeister würde die Kaufoption über 500.000 Euro gerne ziehen, doch Sahiti selbst hat aufgrund der Sicherheitslage im Nahen Osten große Zweifel und sieht seine Zukunft wohl an einem anderen Ort. Auch bei ihm wird aktuell eine Rückkehr nach Hamburg erwartet. Sein HSV-Vertrag läuft noch bis 2027.

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Bleibt noch Agyekum. Das Abwehrtalent ist der einzige HSV-Spieler, der ohne Kaufoption verliehen wurde. Diese hätte allerdings wohl auch kaum eine Rolle gespielt. Der 21-jährige Innenverteidiger kam für den Drittligisten Viktoria Köln in der kompletten Saison lediglich auf 14 Einsätze, weil er sich sportlich nicht durchsetzen konnte. Um wieder mehr Spielpraxis zu bekommen, muss im Sommer nun auch für ihn eine neue Lösung gefunden werden. Erstmal kommt er in den Volkspark zurück.