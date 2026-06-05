Drei Jahre nach einem Drama: Bleiben nur drei HSV-Profis übrig?

So niedergeschlagen wie am späten Abend des 5. Juni 2023 war der HSV bis heute nicht. In der abgelaufenen Spielzeit gelang der Bundesliga-Klassenerhalt. Davor stand die umjubelte Aufstiegssaison 2024/25. Wiederum davor, 2023/24, landete man in der 2. Liga auf Rang vier und hatte unter Steffen Baumgart vergleichsweise früh Gewissheit über das verfehlte Ziel. Die Enttäuschung, bekannte Jonas Meffert damals, sei deshalb „ganz anders“ gewesen als beispielsweise am Ende der Runde 2022/23. Da nämlich, vor exakt drei Jahren, erlebte das Volksparkstadion ein großes Drama – in der Relegation. Heute ist nur noch sehr wenig davon geblieben.

Von den 20 Profis, die Ex-Coach Tim Walter für das Do-or-Die-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart am 5. Juni 2023 in den HSV-Kader berufen hatte, sind heute nur noch fünf da: Daniel Heuer Fernandes, Miro Muheim, Bakery Jatta, Jean-Luc Dompé und Robert Glatzel. Als Joker kamen damals William Mikelbrencis und Ransford Königsdörffer, ihr Abschied in diesem Sommer ist aber beschlossen oder in letzterem Fall offiziell: Königsdörffer wechselt ablösefrei nach Mainz. Mikelbrencis’ neuer Klub ist noch offen, sein auslaufender HSV-Vertrag wird jedoch nicht verlängert.

Der HSV verlor am 5. Juni 2023 gegen den VfB Stuttgart

Vergleicht man den Kader von vor 36 Monaten mit dem heutigen, ist ein gewaltiger Umbruch festzustellen. Und von der Hamburger Relegations-Mannschaft, die nach dem 0:3 im Hinspiel auch das Duell im Volksparkstadion verlor (mit 1:3), könnte nun sogar noch weniger übrig bleiben. Robert Glatzel, seinerzeit absoluter Stammspieler unter Ex-Chefcoach Tim Walter, steht vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Der Stürmer hat seine Entscheidung bereits getroffen, die beiden Nordklubs müssen sich noch auf eine Ablöse einigen. Und Jean-Luc Dompé, der im Rückspiel gegen Stuttgart wie zu der Zeit gewöhnlich die linke Seite bespielte, gilt gegenwärtig ebenso als Verkaufskandidat.

Im Relegations-Rückspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart (1:3) ging es hoch her. WITTERS Im Relegations-Rückspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart (1:3) ging es hoch her.

Sollten die langjährigen Fanlieblinge Glatzel und Dompé den HSV in diesem Sommer verlassen, wären im Vergleich zu damals nur noch Rechtsaußen Bakery Jatta, Linksverteidiger Miro Muheim und Torwart Daniel Heuer Fernandes da. Jatta, zwischenzeitlich aussortiert, kämpfte sich in der abgelaufenen Saison zurück und dürfte als Alternative für die rechte Schiene bleiben. Muheim, der sich seit seiner Ankunft im Sommer 2021 zum absoluten Leader mauserte, nimmt mit der Schweiz an der WM teil und soll danach wieder im Volkspark vorangehen. Und Heuer Fernandes, der die klare Nummer eins bleiben wird, verlängerte seinen Kontrakt kürzlich zum dritten Mal seit seinem Wechsel 2019.

Jatta, Muheim und Heuer Fernandes noch da, aber Dompé?

Dieses Trio von 2023 soll auch für die Zukunft des HSV stehen. Jatta, Muheim und Heuer Fernandes werden in den kommenden Wochen aber wie in jedem Jahr viele neue Kollegen um sich herum begrüßen. Offiziell ist bislang nur der Transfer von Kofi Amoako, der für knapp zwei Millionen Euro aus Dresden kommt. Als beschlossen gilt zudem die Verpflichtung von Ex-Leihgabe Albert Grønbæk für gut 4,5 Millionen Euro. Der Däne verlässt Rennes. Mit Glatzel und womöglich Dompé könnten zwei der prägendsten HSV-Gesichter der vergangenen Jahre wiederum gehen.

Josha Vagnoman (l.) und der VfB Stuttgart setzten sich 2023 in der Relegation gegen den HSV (hier Miro Muheim) durch. WITTERS Josha Vagnoman (l.) und der VfB Stuttgart setzten sich 2023 in der Relegation gegen den HSV (hier Miro Muheim) durch.

In den Wochen nach dem verlorenen Relegationsdrama gegen Stuttgart hatten sich zunächst nur zwei Startelfprofis verabschiedet: Sonny Kittel, der damals zu Raków Czestochowa nach Polen gewechselt war – und kürzlich beim hessischen Siebtligisten SV Bauerbach vorgestellt wurde. Außerdem endete die Rückrunden-Leihe von Verteidiger Javi Montero im Sommer 2023. Der 27-Jährige läuft mittlerweile für den spanischen Zweitligisten FC Málaga auf.

Bilbija und Co. – wohin es die HSV-Profis von damals zog

Ein Trio aus der Relegations-Startelf verließ Hamburg im Vorjahr. Moritz Heyer flüchtete zu Fortuna Düsseldorf, wo sein Kontrakt jetzt aber wohl nicht verlängert wird; Ludovit Reis wagte einige Monate später den Schritt zum Club Brügge, wo er bisher allerdings nicht wirklich glücklich wurde. Und Ex-Kapitän Sebastian Schonlau ließ sich zu den Vancouver Whitecaps transferieren, wo er bislang jedoch von (Verletzungs-)Pech verfolgt war. Mittelfeldmann Reis könnte bald nach Deutschland zurückkehren, Verteidiger Schonlau möchte sportlich endlich Fuß fassen in Kanada.

Die Wege der anderen Ex-HSV-Profis, die vor 36 Monaten gegen Stuttgart im Aufgebot standen, könnten kaum unterschiedlicher sein. Jonas Meffert blieb noch bis zum Anfang dieses Jahres und entschied sich dann für eine Rückkehr zu Holstein Kiel. Filip Bilbija stieg zuletzt mit dem SC Paderborn in die Bundesliga auf. Tom Sanne wurde in der Vorwoche beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel vorgestellt. Nicolas Oliveira spielt seit einem Jahr für den Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Elijah Krahn pendelte in der abgelaufenen Spielzeit zwischen Bank und Startelf beim 1. FC Saarbrücken, ebenfalls in der 3. Liga. Valon Zumberi gilt beim niederländischen Zweitligisten Vitesse Arnheim als Stammkraft in der Abwehr. Und Ogechika Heil hat es zurück in den Amateurbereich gezogen: Der 25-Jährige wurde mit dem ETSV Hamburg Oberliga-Meister, sein Kontrakt dort soll Ende Juni allerdings auslaufen.