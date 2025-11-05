Drei Heimspiele, über 170.000 Fans: HSV erwartet verrückte Woche im Volkspark

Eine solche Woche hat der HSV im Volkspark wahrscheinlich noch nie erlebt – und so schnell wird sich das auch nicht wiederholen. Denn es ist eine sehr spezielle Konstellation. Wie das alles am Ende allerdings funktionieren soll, bleibt abzuwarten.

Am Sonntag wurde das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Nach dreieinhalb Jahren darf sich der HSV endlich mal wieder über ein Heimspiel in diesem Wettbewerb freuen. Zweitligist Holstein Kiel wird Anfang Dezember in den Volkspark kommen. Ausgetragen wird die Partie genau zwischen den beiden HSV-Bundesligaheimspielen gegen den VfB Stuttgart und Werder Bremen.

HSV tritt am 3. Dezember gegen Kiel im DFB-Pokal an

Da der Auftritt gegen Stuttgart bereits terminiert ist und am Sonntag, dem 30. November, stattfinden wird, steht bereits fest, dass das Pokalspiel gegen Kiel am Mittwoch, dem 3. Dezember, angesetzt wird – nur die Uhrzeit ist noch offen. Das Nordderby gegen Bremen folgt dann direkt am Wochenende. An diesem Mittwoch will die DFL die genaue Ansetzung bekannt geben. Samstag oder Sonntag sind möglich; die Tendenz geht wohl Richtung Sonntag.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sonntag gegen Stuttgart, Mittwoch gegen Kiel und zum Abschluss der Woche gegen Bremen: drei Highlight-Spiele im Volkspark innerhalb kürzester Zeit. Mit 57.000 Zuschauern wird jede Partie ausverkauft sein. Insgesamt werden damit 171.000 Fans dabei sein.

Ein Ausnahmezustand für das Volksparkstadion – besonders auch für den Rasen. Der ist zu dieser Jahreszeit ohnehin sehr anfällig. Die Dreifachbelastung wird für die Greenkeeper eine große Herausforderung.

Das könnte Sie auch interessieren: Kritische Entwicklung: HSV der Rüpel der Liga – auch für Polzin wird es eng

Ein weiteres Problem: Am Wochenende des Werder-Spiels haben auch noch die HSV-Frauen (gegen Köln) ein Heimspiel. Das wird vermutlich auf den Montag (8. Dezember) gelegt werden. Damit hätte der HSV dann sogar vier Spiele innerhalb von nur neun Tagen im Volksparkstadion.