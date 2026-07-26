Damion Downs jubelt bei Southampton, auch andere ehemalige HSV-Profis zeigen sich in der Vorbereitung treffsicher. Philip Otele ist sogar schon wieder im Pflichtspielmodus. Wer jetzt auf sich aufmerksam macht.

Beim HSV standen sie nie gemeinsam bei einem Spiel auf dem Platz, und jetzt kam es auch nicht zum Aufeinandertreffen als Gegner. Der offenbar angeschlagene Noah Katterbach saß in ziviler Kleidung auf der Tribüne, als sein Leihklub Eintracht Braunschweig am Freitagabend den FC Southampton um Damion Downs empfing. Der Ex-HSV-Stürmer wurde bei seiner Rückkehr nach Deutschland sogar zum Matchwinner des englischen Klubs. Auch andere ehemalige Hamburger können inzwischen wieder strahlen.

Während seines Leih-Halbjahrs im Volkspark war Downs nicht nur die Torgefahr, sondern auch das Selbstvertrauen abgegangen. Fast immer, wenn er für den HSV in der Bundesliga spielte, wirkte der 22-Jährige mehr verunsichert als von sich und seinen Stärken überzeugt. Der öffentliche Druck in Hamburg setzte Downs zu. In zwölf Partien als Leihprofi traf er keinmal und kehrte nach dem Saisonende zurück nach Southampton, wohin er im Vorjahressommer für acht Millionen Euro gewechselt war.

Damion Downs trifft bei Test in Braunschweig

Anzeige

Auch für die „Saints“ hat Downs noch nie in einem Pflichtspiel getroffen, trotz 14 Einsätzen. Am Freitag konnte der im deutschen Werneck geborene US-Amerikaner immerhin mal wieder in einem Testspiel jubeln – über einen schönen Treffer. Downs erlief einen Steilpass, umkurvte Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann, ließ per Körpertäuschung noch einen Verteidiger ins Leere grätschen, um den Ball schließlich in den leeren Kasten einzuschieben. Es war eine Aktion, die man selbstsicheren Torjägern zurechnen kann – und dank der Southampton am Ende mit 1:0 gewann.

Should Damion Downs be given a second chance at Southampton next season? 👀 #SaintsFC pic.twitter.com/DxxogadKtn — Football League World (@FootballLeagueW) July 25, 2026

Downs’ Vertrag auf der Insel läuft noch bis Sommer 2029. Mit Auftritten wie dem am Freitag in Braunschweig empfiehlt er sich für eine Zukunft beim Team des deutschen Trainers Tonda Eckert, in dem auch Ex-HSV-Leihkeeper Daniel Peretz spielt. Hätte Southampton den Aufstieg in die Premier League geschafft, hätte es aufgrund des enormen finanziellen Sprungs ziemlich sicher einen größeren Kaderumbruch gegeben – doch infolge eines Spionage-Eklats war der Verein im Mai aus den Aufstiegsplayoffs ausgeschlossen worden.

Anzeige

Auch Königsdörffer und Glatzel liefern in den Tests

Downs erschien also bei einem Zweitligisten wieder zum Dienst. Und derzeit scheint es so, als würde man in Southampton mit ihm planen. Bereits beim ersten Testspiel gegen den unterklassigen Verein FC Eastleigh (3:1) hatte er der Startelf angehört. Beim zweiten Kick des Sommers, der gleichbedeutend war mit seiner Rückkehr nach Deutschland, gab es nun Downs’ erstes Tor nach langer Zeit, das zu Lobliedern von Fans in den sozialen Medien führte.

Anzeige

Auch andere ehemalige HSV-Angreifer präsentieren sich vor dem Pflichtspielstart bereits in Torlaune. Ransford Königsdörffer traf beim 3:0-Sieg von Mainz 05 gegen Holstein Kiel am Samstag zum zwischenzeitlichen 2:0. Zuvor war der Deutsch-Ghanaer bereits beim 10:0 gegen die Eisbachtaler Sportfreunde (zweimal) sowie beim 11:0 gegen die TSG Pfeddersheim (einmal) erfolgreich gewesen.

Robert Glatzel ging bei der 0:2-Pleite des VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon am Freitag leer aus, hatte zuvor aber bei den Tests gegen den SC Verl (3:0, einmal) sowie den FSV Schöningen (8:2, dreimal) eingenetzt. Aboubaka Soumahoro feierte am Samstag sein Test-Debüt für Leihklub RCD Mallorca: Gegen den saudischen Erstligisten Al-Fateh SC siegte der spanische Inselklub mit 3:0.

Otele startete mit dem FC Basel in die Schweizer Liga

Philip Otele scheint sich nach seiner HSV-Leihe wieder erfolgreich bei seinem Stammverein FC Basel einzuleben. In der Schweiz stand am Wochenende bereits der erste Liga-Spieltag an – und der Nigerianer stand gegen den Servette FC nicht nur in der Startelf, sondern durfte sich am Ende auch über einen 1:0-Sieg freuen. Als Basels Stürmer Zan Celar per Elfmeter traf (78.), war Otele bereits ausgewechselt worden (69.). Dennoch scheint Trainer Stephan Lichtsteiner mit dem 27-jährigen Flügelspieler zu planen.

Philip Otele ist zurück beim FC Basel. IMAGO / Geisser

Zukunftssorgen muss sich Otele demnach offenbar nicht machen – zumal das italienische Portal „tuttumercato“ kürzlich berichtet hatte, dass sich Serie-A-Klub Lecce nach ihm erkundigt haben soll.