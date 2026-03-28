Downs trifft wieder! So liefen die Länderspiele für die HSV-Profis

Es war nur ein Testspiel, aber dieses Gefühl wird ihm guttun. Damion Downs hat seine Torlos-Serie beendet. Nach harten HSV-Wochen meldete sich der US-Stürmer jetzt im Trikot der Nationalmannschaft mit einem Erfolgserlebnis auf dem Platz zurück. Auch Fabio Baldé und Miro Muheim erlebten am Freitag besondere Momente bei ihren Nationalteams.

Insgesamt sind neun HSV-Profis in der aktuellen Länderspielpause unterwegs. Bei allen Nationalteams sind die ersten Spiele absolviert. Mit Giorgi Gocholeishvili (Georgien), Philip Otele (Nigeria) und Hannes Hermann (DFB-U20) kamen drei Profis noch nicht zum Einsatz. Alle anderen durften ran – und das teilweise sehr erfolgreich.

Vier HSV-Profis waren am Freitag im Einsatz

Bereits am Mittwoch und Donnerstag hatten zum Auftakt Otto Stange (DFB-U19) mit einem Tor und einer Vorlage beim 2:2 gegen Schweden sowie Luka Vuskovic mit seiner Torpremiere für Kroatien beim 2:1 gegen Kolumbien vorgelegt. Baldé, Downs, Muheim und Ransford Königsdörffer rückten am Freitag in den Vordergrund.

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Muheim hatte sich auf seinen siebten Einsatz für die Schweiz besonders gefreut. Erstmals trat er mit den Eidgenossen gegen Deutschland an. Beim 3:4 in Basel wurde der Linksverteidiger zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Muheim glänzte in der Offensive mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:3. In der Defensive war sein Auftritt ausbaufähig.

Baldé bereitet Tor für Portugals Nachwuchs vor

Ebenfalls einen Scorerpunkt sammelte Baldé. Der Offensivspieler stand beim 3:0-Erfolg von Portugals U20 gegen den Nachwuchs aus der Schweiz in der Startelf und bereitete einen Treffer vor. Für die beiden HSV-Stürmer Königsdörffer und Downs verlief der erste Teil der Länderspielpause hingegen mit sehr gemischten Gefühlen.

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Königsdörffer, der für die Nationalmannschaft Ghanas nachnominiert worden war, durfte beim Test gegen Österreich 20 Minuten ran und erlebte eine deutliche 1:5-Pleite. Downs dagegen durfte jubeln. Er holte in Südkorea mit dem U21-Team der USA einen 2:0-Sieg gegen Japan. Dabei stand der Stürmer in der Startelf und erzielte einen Treffer. Für Downs, der auf sein erstes Tor im HSV-Trikot noch wartet ein echter Glücksmoment. Nicht nur er wird hoffen, dass ihm dieses Erfolgserlebnis Rückenwind für den Saisonendspurt gibt – auch wenn es nur ein Testspiel war.