HSV

Dortmund – HSV im Liveticker: Topspiel beim BVB! Wie gut gelingt der Saisonstart?

Rayan Philippe, Miro Muheim und Emir Sahiti (v.l.) wollen mit dem HSV einen gelungenen Saisonstart in Dortmund feiern. WITTERS

Der HSV startet mit dem Topspiel-Kracher bei Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.