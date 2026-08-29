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HSV
Dortmund – HSV im Liveticker: Topspiel beim BVB! Wie gut gelingt der Saisonstart?
Der HSV startet mit dem Topspiel-Kracher bei Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.
Es geht wieder los! Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt 2026 startet der HSV in seine zweite Bundesliga-Saison in Folge. Und zum Start wartet ein echtes Topspiel-Highlight auf die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin – denn im ersten Spiel treten die Hamburger im Signal Iduna Park bei Borussia Dortmund an. Wie gut gelingt dem HSV nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal (3:0 in Verl) der Liga-Start? Anstoß beim BVB ist um 18.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.
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