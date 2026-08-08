Der HSV trennt sich in einem wilden und kuriosen Testspiel gegen den OSC Lille mit 2:2. Nach einer starken Anfangsphase der Polzin-Elf gingen die Gäste nach einem kapitalen Fehlpass von Jordan Torunarigha in Führung (5.). Im zweiten Drittel überschatteten die Verletzungen von Albert Grønbæk (Knie, 53.) und Torunarigha (Sprunggelenk, 51.) die Partie. Besonders den Dänen scheint es am Knie heftiger erwischt zu haben. Es wurde hitzig und kam kurz darauf zu einer Rudelbildung (62.). Auch Warmed Omari musste angeschlagen behandelt werden (Arm/Schulter, 90.+2) und kam im dritten Drittel (gespielt wurden dreimal 45 Minuten) nicht mehr zum Einsatz. Im dritten Drittel wurde es dann auch sportlich noch einmal brisant. Erst traf Rayan Philippe per direktem Freistoß zum 1:1 (98.), dann legte Otto Stange nach einer kuriosen Elfmeter-Situation zum 2:1 nach (114.). Kurz vor Schluss glich Lille dann zum 2:2-Endstand aus (127.). Alle brisanten Szenen finden Sie im MOPO-Liveticker unten in Wort und Bild zum Nachlesen.

HSV – Lille: Der MOPO-Liveticker zum Nachlesen: