Doppelter Abgang: Zwei HSV-Profis haben einen neuen Verein gefunden

Mit dem Belgier Albert Sambi Lokonga und dem Portugiesen Fabio Vieira (beide Arsenal London) will der HSV am letzten Tag der Transferperiode die Sommer-Zugänge Nummer elf und zwölf präsentieren. Beide Deals stehen kurz vor dem Abschluss. Auf der anderen Seite stehen auch die nächsten Abgänge so gut wie fest.

Durch den geplanten Doppel-Zugang aus London wird die Konkurrenzsituation im HSV-Kader noch mal kräftig erhöht. Das Duo soll vor allem die Offensive verstärken. Direkte Auswirkungen hat das unter anderem auf Otto Stange, der damit kaum noch Chancen auf ausreichend Spielzeit bei den Profis hat.

Da genau das für den 18-Jährigen beim Blick auf seine weitere Karriere ein entscheidender Faktor ist, wird er den Volkspark zumindest für den Moment verlassen.

Otto Stange wird nach Elversberg verliehen

Stange, der an den ersten beiden Spieltagen der Saison jeweils im HSV-Kader stand und zuletzt gegen St. Pauli auch sein Bundesliga-Debüt feiern durfte, wird auf weitere Einsätze in der Ersten Liga etwas länger warten müssen. Für das bei den Fans so beliebte Sturm-Talent (14 Zweitliga-Einsätze, zwei Tore) geht es nun erst mal einen Schritt zurück. Der Angreifer soll an den Zweitligisten SV Elversberg verliehen werden, um dort in den kommenden Monaten viel zu spielen und weiter zu reifen. Laut Sky

Jubel ohne Grenzen: Otto Stange lässt sich nach seinem Tor im März gegen Düsseldorf von seinem HSV-Kollegen Fabio Baldé herzen. imago/Claus Bergmann Jubel ohne Grenzen: Otto Stange lässt sich nach seinem Tor im März gegen Düsseldorf von seinem HSV-Kollegen Fabio Baldé herzen.

Der Wechsel ist bereits auf der Zielgeraden. Das Gleiche gilt für ein anderes Talent aus dem Volkspark. Verteidiger Joel Agyekum steht unmittelbar vor einem Transfer zu Drittligist Viktoria Köln. Am Montagvormittag absolvierte der 20-Jährige bereits seinen Medizincheck in der Domstadt.

Das könnte Sie auch interessieren: Pokal-Auslosung: HSV muss in Runde zwei zu einem seiner Angstgegner

Wie Stange soll auch Agyekum für eine Saison verliehen werden. Der Abwehrspieler war in der vergangenen Saison beim HSV auf einen Profi-Einsatz gekommen. In dieser Spielzeit schaffte er es noch nicht in den Kader, sondern war nur auf dem Trainingsplatz gefragt. In Köln hofft er jetzt auf eine größere Rolle, um damit dann auch für die Zukunft wieder mehr auf sich aufmerksam zu machen.