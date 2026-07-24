Nach dem Abi will die Kielerin den HSV oben etablieren. Ausgerechnet in der größten Stressphase wurde die Verteidigerin Stammspielerin.

Ihren 21. Geburtstag verbrachte sie auf dem Fußballplatz. Und bekam dort ein ganz besonderes Geschenk: Beim 5:1-Testspielsieg gegen Odense BK führte Annaleen Böhler die HSV-Kickerinnen als Kapitänin auf den Platz.

„Es ist immer cool, am Geburtstag mit der Mannschaft zusammen zu sein“, sagt Böhler, die im April Abi­prüfungen und Abstiegskampf als Doppelbelastung gemeistert hat. „Ich bin sehr zufrieden, dass ich das Abi­tur in den Händen halten kann, zumal ich parallel noch meine erste Bundesliga-Saison gespielt habe.“

Ausgerechnet in der größten Stressphase wurde die Verteidigerin Stammspielerin. Nach dem Trainerwechsel von Liése Brancão zu Rodolfo Cardoso spielte sie wieder 90 Minuten durch – seitdem in jeder HSV-Partie. Ihr Kopfball zum 1:0-Sieg in Nürnberg war ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt. Ihre Ziele für die neue Saison: „Ich will mir Spielzeiten erarbeiten, mich in der Bundesliga etablieren und auf dem Platz eine Führungsspielerin sein.“

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Über den HSV ging es für Böhler zu den Bayern

Die gebürtige Kielerin begann das Kicken bei der SV Eidertal/Molfsee, 2020 verpflichtete der HSV die schleswig-holsteinische Auswahlspielerin für die U17-Bundesliga. Wegen der Corona-Pandemie wurden kaum Spiele ausgetragen – dennoch begann für Böhler eine Reise.

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Svea Stoldt und Annaleen Boehler (r.) feiern den Klassenerhalt. Witters

Ein Video über kognitives Training machte Bayern München auf sie aufmerksam. Mit 15 zog Böhler ins Internat und spielte bis 2023 für die Reserve. „Bei dem Wechsel zu Bayern habe ich gemerkt, dass ich mir meinen Traum vielleicht erfüllen kann“, schildert die aktuelle U23-Nationalspielerin: „Ich habe einfach aus Spaß Fußball gespielt und gar nicht den Gedanken gehabt: Damit möchte ich mein Geld verdienen.“

HSV-Comeback nach schweren Zeiten

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Die Zeit in München war trotz des U17-EM-Titels 2022 nicht einfach. Bei den Bayern hatte sie nach gutem Anfang einen schweren Stand. „Ich hatte mit Verletzungen zu kämpfen, die Schule nebenbei, das war sehr viel als junge Spielerin“, erinnert sich Böhler: „In dieser Zeit hat der HSV dann gesagt: Komm wieder, wir nehmen dich mit offenen Armen auf.“

Der HSV war da gerade Zweitligist geworden, inzwischen hat er ein Bundesliga-Jahr hinter sich – und viele weitere sollen folgen. „Einfach wird es nicht“, kalkuliert Böhler: „Aber wir haben schon den Anspruch, deutlich stabiler zu sein als in der letzten Saison und nicht bis zum letzten Spiel im Abstiegskampf zu stecken.“

Sie will dazu beitragen und wohl bald ein Sport-Fernstudium beginnen. Schließlich reicht das Einkommen einer frisch gebackenen Profifußballerin nicht bis zur Rente. Aber mit Doppelbelastung kennt Böhler sich ja aus.