Mario Vuskovic fehlt dem HSV seit vier Jahren wegen seiner Doping-Sperre. Es ist ein heikler, teilweise widersprüchlicher und vor allem emotionaler Fall. Die MOPO erzählt die Chronik der Ereignisse.

Mario Vuskovic durfte wegen seiner Doping-Sperre fast vier Jahre lang kein Spiel für den HSV absolvieren. WITTERS

Seit vier Jahren wartet Mario Vuskovic auf diesen Tag. Am 15. September 2026 darf der kroatische Abwehrspieler wieder sein erstes Training für den HSV bestreiten – genau zwei Monate, bevor endlich seine Sperre abläuft. Es ist das Ende von vier langen Jahren für den jungen Spieler, der im Alter von nur 19 Jahren aus Kroatien zum HSV gewechselt war und als riesiges Talent galt. Bis seine Karriere im September 2022 einen folgenschweren Knick bekam, als Vuskovic positiv auf die Doping-Substanz Erythropoetin (EPO) getestet und schließlich gesperrt wurde. Was dann folgte, war eine hoch emotionale Reise für alle Beteiligten beim HSV.

Die Euphorie ist groß, als Mario Vuskovic im Sommer 2021 am letzten Tag der Transfer-Periode zum HSV wechselt. In Deutschland ist der damals 19-Jährige noch völlig unbekannt, in Kroatien aber gilt er bereits als sehr hoffnungsvolles Talent für die Zukunft. Hajduk Split verleiht Vuskovic zunächst nur nach Hamburg, kurz vor Ende der Saison zieht der HSV dann die Kaufoption für die Leihe.

Vuskovic wird beim HSV schnell zum Stammspieler

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Vuskovic, damals kroatischer U21-Nationalspieler, spielt sich unter HSV-Trainer Tim Walter immer mehr in den Fokus und wird Stammspieler in der 2. Liga. Mit dem HSV verpasst er nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga und sichert sich mit seinen starken Leistungen einen Stammplatz in der Mannschaft für die folgende Saison 2022/23. Diese verläuft dann jedoch schnell ganz anders als erhofft.

Im August 2021 wechselt der damals 19-jährige Mario Vuskovic aus Kroatien zum HSV. WITTERS

Am 12. November steht Vuskovic überraschend nicht im Kader des HSV für das Heimspiel gegen den SV Sandhausen (4:2). Erst am Abend nach der Partie werden die Gründe dafür bekannt: Im September hat die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) bei einer Trainingskontrolle eine positive Dopingprobe von Vuskovic entnommen. Sie stellt die verbotene Substanz Erythropoetin (EPO) fest, ein Mittel, das die Produktion roter Blutkörperchen steigert. Dadurch wird der Sauerstofftransport im Blut erhöht und die Ausdauer verbessert.

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CAS verhängt Doping-Sperre bis November 2026

Vuskovic und der HSV bestreiten die Vorwürfe, doch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrt den Spieler vorläufig. Da im Dezember auch die B-Probe positiv ist, verhängt das DFB-Sportgericht im März 2023 eine rückwirkende Sperre von zwei Jahren. Beide Seiten legen Berufung gegen das Urteil ein, sodass der Fall vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne neu verhandelt wird. Dieser erhöht die Sperre für Vuskovic im August 2024 rückwirkend gar auf vier Jahre. Sie läuft nun bis zum 14. November 2026.

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Immer wieder setzen auch die HSV-Profis ein Zeichen für Vuskovic, wie hier im Mai 2025. WITTERS

Der HSV und seine Fans stellen sich trotz des Urteils hinter ihren Profi. Der Hashtag #freevuskovic etabliert sich in sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok. Vuskovic behält zunächst seinen Vertrag und hält sich in seiner kroatischen Heimat individuell fit. Immer wieder besucht er auch die Heimspiele des HSV im Volksparkstadion, hält Kontakt zu den Spielern, verfolgt die Partien und ist auch beim Aufstieg im Mai 2025 allgegenwärtig.

Am 15. September 2026 – exakt zwei Monate vor Ablauf der Sperre – darf der Verteidiger nun ins Training in den Volkspark zurückkehren. An diesem Tag tritt automatisch auch ein neuer Vertrag beim HSV in Kraft. Vuskovic will dann beim HSV voll angreifen – der inzwischen 24-Jährige wird ab dem 14. November wieder in Pflichtspielen auflaufen dürfen und dabei auch erstmals in der Bundesliga spielen.

Mittlerweile spielt Bruder Luka Vuskovic beim HSV

Zwischenzeitlich spielt mit Luka Vuskovic der jüngere Bruder von Mario beim HSV. Er ist von Tottenham Hotspur nach Hamburg ausgeliehen und läuft mit derselben Rückennummer 44 auf. Luka hat offen erklärt, dass der Wechsel zum HSV vor allem emotionale Gründe hat – er spielt hier ganz klar für seinen Bruder.

Bei der Verkündung des HSV-Wechsels von Luka Vuskovic (r.) ist auch Bruder Mario mit dabei. WITTERS

Der jüngere Luka Vuskovic entwickelt in seiner Leih-Saison 2025/26 beim HSV zum Star und Fan-Liebling, spielt eine überragende Saison und identifiziert sich voll und ganz mit dem Verein. Mehrfach betont er, wie gerne er beim HSV mit seinem Bruder Mario zusammenspielen würde. Die Hamburger aber können ihn nach seinem Leihjahr nicht halten.

So wird Mario nun also wieder Luka beerben, wie Luka im Vorjahr Mario beerbt hat. Am 14. November 2026 ist es so weit. Dann wird aller Voraussicht nach wieder ein Vuskovic mit dem HSV-Trikot auflaufen – in der Hoffnung, dass es keine weiteren Rückschläge dieser Art geben wird.

Die Chronik des Falls Vuskovic: Wie 2022 alles begann

16. September 2022: Bei einer routinemäßigen Doping-Kontrolle im Training des HSV entnimmt die NADA eine positive Probe von Vuskovic. Zunächst erfährt niemand davon.

9. November 2022: Beim Auswärtsspiel in Fürth (0:1) spielt Vuskovic über die vollen 90 Minuten. Niemand ahnt, dass es sein letzter Auftritt für den HSV sein wird.

Sein letzter Auftritt für den HSV: Mario Vuskovic (l.) am 9. November 2022 im Spiel bei Greuther Fürth. Wenige Tage nach dieser Partie werden die Doping-Vorwürfe bekannt. WITTERS

12. November 2022: Vuskovic fehlt überraschend im Kader des HSV im Heimspiel gegen Sandhausen. Am Abend wird bekannt, dass der positive Doping-Test der Grund dafür ist.

„Beim Spieler Mario Vuskovic vom Hamburger SV wurde im Rahmen einer von der NADA durchgeführten Trainingskontrolle die Substanz Erythropoetin (EPO) festgestellt. Der Kontrollausschuss des DFB hat gemäß den DFB-Anti-Doping-Richtlinien ein Verfahren gegen den Spieler eingeleitet und ihn zu einer Stellungnahme aufgefordert.“ Mitteilung des DFB am 12. November 2022

14. November 2022: Die Polizei durchsucht Vuskovic’ Wohnung und beschlagnahmt Handy und Laptop. Belastende Beweise finden sie darauf nicht.

15. November 2022: Das DFB-Sportgericht sperrt Vuskovic vorläufig vom Trainings- und Spielbetrieb. Die Sperre gilt so lange, bis ein Urteil gefällt wird.

16. November 2022: Die Staatsanwaltschaft Hamburg nimmt offiziell Ermittlungen gegen Vuskovic auf. Geprüft wird ein möglicher Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz. Auch der DFB ermittelt in der Sache.

15. Dezember 2022: Auch die B-Probe ist positiv. Damit gehen die Behörden von einem nachgewiesenen Doping-Vergehen aus.

Mario Vuskovic beteuert vor Gericht seine Unschuld

3. Februar 2023: Die Verhandlung gegen Vuskovic vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt am Main beginnt. Die Verteidigung legt vier Gutachten vor, die die Probe als negativ interpretierten. Außerdem führt sie Fehler in der Auswertung an.

9. Februar 2023: Am zweiten Verhandlungstag fällt keine Entscheidung. Die Korrektheit der positiven Probe kann vor Gericht nicht zweifelsfrei geklärt werden.

10. Februar 2023: Der DFB beauftragt den unabhängigen Sachverständigen Jean-François Naud aus Kanada zur erneuten Überprüfung der fraglichen Doping-Probe. Naud sitzt in einem gemeinsamen Ausschuss mit Sven Voss, der Vuskovic’ Probe zuvor im Labor positiv getestet hatte, und mit Yvette Dehnes, die das Zweitgutachten erstellt hatte. Die Vuskovic-Seite stellt einen Befangenheitsantrag, der abgelehnt wird.

Vor Gericht bricht Mario Vuskovic in Tränen aus und beteuert seine Unschuld. WITTERS

17. März 2023: Das Urteil wird am dritten Verhandlungstag ein weiteres Mal verschoben, weil das Gericht mehr Zeit zur Beratung benötigt. Unter Tränen beteuert Vuskovic abermals seine Unschuld.

„Ich bin unschuldig, und meine Familie und meine Anwälte arbeiten daran, es zu beweisen. Ich habe im Sport niemals betrogen und das werde ich auch niemals tun. Jeden Tag hoffe ich, dass dieser Albtraum endet.“ Mario Vuskovic vor Gericht im März 2023

DFB-Sportgericht sieht Epo-Doping als erwiesen an

30. März 2023: Das DFB-Sportgericht verhängt eine rückwirkende Sperre von zwei Jahren gegen Vuskovic. Der HSV kündigt sofort an, Berufung gegen das schriftlich eingegangene Urteil einlegen zu wollen.

„Das DFB-Sportgericht ist im Ergebnis des Verfahrens mit hinreichender Gewissheit davon überzeugt, dass die Analysen der A- und B-Probe des Spieler-Urins im Labor in Kreischa das Vorhandensein von körperfremdem Erythropetin, kurz EPO, ergeben haben.“ DFB-Richter Stephan Oberholz bei der Urteilsverkündung im März 2023

15. Mai 2024: Nach zwei Tagen endet die Verhandlung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS. Vuskovic hofft auf einen Freispruch, die Anti-Doping-Agentur fordert eine Erhöhung der Sperre.

19. Mai 2024: Die HSV-Profis laufen beim Heimspiel gegen Nürnberg (4:1) mit speziellen Aufwärm-Shirts mit der Rückennummer 44 auf. Überall im Stadion hängen Fan-Banner für den gesperrten Spieler, Robert Glatzel hält nach seinem Tor zum 1:0 Vuskovic’ Trikot hoch.

Während Vuskovic auf sein Urteil wartet, drücken die HSV-Kollegen abermals ihre Solidarität mit ihm aus – mit einem besonderen Aufwärm-Shirt. WITTERS

27. August 2024: Der CAS fällt ein finales Urteil im Fall Vuskovic. Die Sperre wird von zwei auf vier Jahre erhöht – die übliche Höhe bei Doping-Vergehen. Damit folgt das Gericht der Forderung der Anklage.

9. September 2024: Der HSV verlängert den Vertrag mit Vuskovic symbolisch. Dafür löst der Verein den aktuell laufenden Vertrag auf und setzt ein neues Arbeitspapier auf, das mit Ablauf der Sperre in rund zwei Jahren in Kraft tritt.

10. Februar 2025: Eine erneute Berufung weist der Bundesgerichtshof ab. Die Sperre für Vuskovic bleibt bestehen.

24. Februar 2025: Vuskovic gibt sein erstes ausführliches Interview seit der Doping-Sperre. „Ich bin unschuldig und jeder weiß es“, sagt er dort.

Luka Vuskovic wechselt für seinen Bruder zum HSV

19. Mai 2025: Bei der Aufstiegsfeier des HSV in die Bundesliga ist Vuskovic mit seiner Familie mittendrin. Er wird immer wieder als vollwertiger Teil des Teams betont.

Endlich wieder ein Moment der Freunde: Bei der Aufstiegsfeier des HSV im Mai 2025 ist der gesperrte Mario Vuskovic mittendrin. WITTERS

29. August 2025: Luka Vuskovic, der jüngere Bruder von Mario, wechselt ebenfalls auf Leihbasis zum HSV. Grund für den Wechsel ist vor allem der enge Zusammenhalt mit seinem Bruder. Er übernimmt auch dessen Rückennummer 44. Bei der offiziellen Vorstellung ist auch Mario mit dabei.

22. Oktober 2025: Luka Vuskovic äußert erstmals öffentlich den Wunsch, dass er gerne mit seinem Bruder für den HSV auflaufen würde. Seine Leihe endet im Sommer. Diesen Wunsch wird er später regelmäßig erneuern.

„Ich würde gerne einmal mit ihm zusammenspielen, ich hoffe, dass das auch klappt. Ich würde gerne noch eine Saison beim HSV bleiben und mit meinem Bruder spielen.“ Luka Vuskovic über seinen Bruder Mario