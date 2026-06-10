Nach vier Jahren endet in diesem Sommer wohl das Kapitel Dompé und der HSV. Der Franzose wünscht sich für die Zukunft wieder eine größere Rolle.

In der Zweiten Liga gehörte Jean-Luc Dompé zu den beliebtesten Spielern beim HSV. Das galt nicht nur für die Fans, sondern auch für die meisten seiner Trainer. Der Franzose war für die besonderen Momente auf dem Platz zuständig. Den Status als Unterschiedsspieler hat er mit dem Aufstieg jedoch verloren. Nun deutet vieles darauf hin, dass sich in diesem Sommer die Wege trennen.

Im Sommer 2022 war Dompé vom belgischen Erstligisten Zulte Waregem zum HSV gewechselt. Nach zuvor sieben Vereinswechseln in sieben Jahren hatte er in Hamburg endlich einen Klub gefunden, bei dem er länger blieb. Insgesamt 113 Spiele hat er für den HSV gemacht, dabei 18 Tore erzielt und 33 vorbereitet. Die mit Abstand meisten Einsätze (87) gab es für ihn in der Zweiten Liga. Nach dem Aufstieg wurde seine Spielzeit deutlich weniger.

Dompé stoppte sich beim HSV in der vergangenen Saison auch selbst

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Grundsätzlich hätte Dompé auch in der Bundesliga eine größere Rolle spielen können – obwohl er mit seinen Defiziten in der Arbeit gegen den Ball sicher nicht ideal in das neue Spielsystem der Hamburger passte. Mit Verletzungen und erneutem Fehlverhalten abseits des Platzes stoppte er sich letztlich mehrfach selbst.

Dompé ist mit seiner Rolle beim HSV unzufrieden

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Immerhin kam Dompé am Ende trotzdem auf 20 Einsätze in der Bundesliga, erzielte dabei drei Tore. Glücklich machte die Situation aber beide Seiten nicht. Der Franzose hat den Verantwortlichen im Volkspark bereits mitgeteilt, dass er sich für die Zukunft wieder eine größere Rolle wünscht. Beim HSV wird es diese für ihn auf Knopfdruck aber kaum geben.

Die Tendenz geht klar in Richtung Trennung. Aktuell sondiert Dompés Seite den Markt. Eine konkrete Lösung gibt es noch nicht. Für den 30-Jährigen, der beim HSV noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, sind bislang keine offiziellen Anfragen im Volkspark eingegangen. Dafür bleibt in diesem Transfersommer allerdings auch noch viel Zeit.