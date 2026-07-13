Mit Martin Adeline steht der nächste Franzose vor einem Wechsel zum HSV. Seine fünf Vorgänger erlebten im Volkspark sportlich höchst unterschiedliche Zeiten. Die MOPO zieht Bilanz.

In der vergangenen Saison setzte der HSV unter anderem auf die Franzosen William Mikelbrencis, Rayan Philippe und Jean-Luc Dompé. Witters

Über viele Jahrzehnte waren französische Spieler in der Bundesliga nur vereinzelt zu finden. Bei ausländischen Profis setzten die Klubs lieber auf Brasilianer, Kroaten, Dänen, Österreicher oder Schweizer. Dieses Bild hat sich in den vergangenen Jahren komplett verändert. Franzosen stellen mittlerweile die größte Gruppe ausländischer Profis in der Bundesliga – das gilt auch für den HSV. Zur erhofften Erfolgsgeschichte ist die französische Fraktion im Volkspark bislang allerdings nur bedingt geworden. Die MOPO hat die „French Connection“ der Hamburger unter die Lupe genommen.

In dieser Woche soll Martin Adeline als nächster Sommerzugang des HSV präsentiert werden. Der 22-jährige Offensivspieler kommt für vier Millionen Euro vom französischen Erstliga-Aufsteiger ES Troyes AC. Nachdem mehr als 130 Jahre lang überhaupt kein Franzose für den HSV gespielt hatte, ist Adeline nun bereits der sechste innerhalb der vergangenen vier Jahre. Seine Vorgänger erfüllten die Erwartungen nicht immer. Eine Chronologie.

Dompé glänzte für den HSV vor allem in der Zweiten Liga

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Jean-Luc Dompé: Der Offensivspieler war im August 2022 der erste Franzose, der zum HSV wechselte. Nachdem er zuvor in seiner Karriere nahezu jedes Jahr den Verein gewechselt hatte, fand Dompé in Hamburg sein sportliches Glück. Aufgrund seiner spektakulären Offensivspielweise wurde er von den Fans geliebt, in der Zweiten Liga war er häufig ein Unterschiedsspieler und letztlich auch ein entscheidender Faktor für den Aufstieg. Abseits des Rasens leistete er sich hingegen zu viele Fehltritte. Auch sein sportlicher Wert nahm in der Bundesliga deutlich ab. In diesem Sommer will und kann Dompé den HSV verlassen. Für die Hamburger erzielte er in 113 Spielen 18 Tore und bereitete 33 weitere Treffer vor. Einen neuen Klub hat er bislang allerdings nicht gefunden. Sein Vertrag im Volkspark läuft noch bis 2027.

Mikelbrencis ist nach seinem HSV-Abgang noch arbeitslos

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William Mikelbrencis: Der Außenverteidiger wechselte 2022 wenige Wochen nach Dompé als zweiter Franzose für 700.000 Euro aus Metz zum HSV. Damals war er 18 Jahre alt und sollte behutsam aufgebaut werden. Seine Einsatzzeiten nahmen von Saison zu Saison zu. In der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit kam er in 26 Partien und damit so häufig wie nie zuvor zum Einsatz. Immerhin vier Treffer bereitete Mikelbrencis vor. Auf der anderen Seite offenbarte er jedoch zu häufig Schwächen in der Defensivarbeit. Auf einen neuen Vertrag konnten sich beide Seiten nicht einigen. Das lag vor allem an den unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen. Als vereinsloser Spieler befindet sich der 22-Jährige nun auf Klubsuche.

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Für Perrin war es in Hamburg nur eine kurze Zeit

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Lucas Perrin: Der Innenverteidiger ist der einzige französische HSV-Profi der vergangenen Jahre, der zuvor nicht für eine Jugendnationalmannschaft seines Heimatlandes gespielt hatte. Gleichzeitig verbrachte er bislang die kürzeste Zeit im Volkspark. Im Sommer 2024 war Perrin aus Straßburg nach Hamburg gewechselt. Unter Steffen Baumgart und später Merlin Polzin kam er lediglich zu sechs Einsätzen und verließ den HSV bereits nach der Hinrunde wieder. Es folgten Stationen beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge und beim spanischen Zweitligisten Sporting Gijón. In diesem Sommer kehrte Perrin nach Frankreich zurück. Der 27-Jährige läuft künftig für den Erstliga-Absteiger FC Nantes auf.

Für Soumahoro war der Schritt zum HSV zu groß

Aboubaka Soumahoro: Für rund zwei Millionen Euro holte der HSV den Defensivallrounder im Januar 2025 vom Paris FC in den Volkspark. Es sollte eine Investition in die Zukunft sein. Aufgegangen ist der Plan bislang nicht. Für die Hamburger absolvierte der 21-Jährige erst fünf Spiele. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne verliehen, kam dort jedoch überhaupt nicht zum Einsatz. Nun sucht er sein Glück als Leihspieler bei RCD Mallorca. Der Klub aus der zweiten spanischen Liga besitzt eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro. Soumahoros Vertrag beim HSV läuft noch bis 2029.

Rayan Philippe: Der Angreifer ist bislang der einzige Franzose, für den der HSV nicht die erste Station in Deutschland ist. Nach zwei Jahren in Braunschweig wechselte er im Sommer 2025 für drei Millionen Euro in den Volkspark. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam Philippe für den HSV in 28 Einsätzen, davon 15 als Joker, immerhin auf fünf Tore. Auch künftig ist er fest für den Hamburger Angriff eingeplant. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.