Dompé vor großem HSV-Jubiläum – Polzin plant Veränderungen für Köln-Spiel

Auf welche Startelf wird Merlin Polzin am Sonntag (15.30 Uhr) beim HSV-Gastspiel in Köln setzen? Zu viel wollte der Trainer im Vorfeld nicht verraten. Das Abschlusstraining am Samstag fand hinter verschlossenen Türen statt. Klar ist jedoch: Nach dem Pokalspiel in Heidenheim (1:0) wird es einige Veränderungen geben.

Betroffen ist davon unter anderem Jean-Luc Dompé. Der Franzose hatte am vergangenen Dienstag beim Pokalerfolg in Heidenheim eine Auszeit bekommen und durfte seinen Körper schonen. In Köln wird er am Sonntag wieder gebraucht und auch von Beginn an auf dem Platz stehen. Auf den Offensivspieler wartet dabei ein ganz besonderer Auftritt.

Nur sechs HSV-Profis haben mehr Einsätze als Dompé

Für den 30-Jährigen ist es in Köln ein Jubiläum: Er absolviert sein 100. Pflichtspiel für den HSV. In bislang 99 Partien für die Hamburger erzielte Dompé 16 Tore und bereitete 33 weitere Treffer vor. Nur sechs Spieler aus dem aktuellen Kader kommen auf mehr Einsätze für den HSV: Bakery Jatta (217), Daniel Heuer Fernandes (165), Jonas Meffert (144), Miro Muheim (137), Robert Glatzel (136) und Ransford Königsdörffer (112).

Am Sonntag knackt auch Dompé die 100-Spiele-Marke. Dabei stand seine Zukunft im Volkspark vor einem Jahr noch auf der Kippe. Im Herbst 2024 herrschten bei den HSV-Bossen große Zweifel, ob der Franzose einen neuen Vertrag erhalten sollte. Die Entscheidung zog sich hin. Erst im Verlauf der Rückrunde überzeugte Dompé sportlich auch alle und verlängerte schließlich bis 2027.

Besonderes Dompé-Tor gegen Mainz

In dieser Saison hat der Offensivspieler in der Bundesliga bislang nur die Partie bei den Bayern verpasst, ansonsten kam er stets zum Einsatz – zuletzt fünfmal in Folge in der Startelf. Beim 4:0 gegen Mainz erzielte er sein erstes Saisontor. Damit ist Dompé bislang der einzige HSV-Profi, der in der Aufstiegssaison dabei war und danach auch in der Bundesliga getroffen hat.

Was ihm noch fehlt, ist eine Torvorlage. In der vergangenen Spielzeit war Dompé mit zwölf Assists bester Vorlagengeber der Zweiten Liga. Sein Jubiläumsspiel in Köln wäre nun der perfekte Moment, um diese Qualitäten auch in der Bundesliga zu zeigen. Bereit und heiß wird der Franzose in Köln auf jeden Fall sein.