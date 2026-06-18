Rafael van der Vaart sorgte beim Oranje-Spiel gegen Japan für einen Eklat. Er sagte, alle Spieler des Gegners würden gleich aussehen. Dafür setzte es Kritik.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Rafael van der Vaart hat für eine diskriminierende Aussage über Japans Fußballer beim ersten WM-Gruppenspiel des Oranje-Teams um Entschuldigung gebeten. Zugleich erklärte der frühere Profi des HSV, dass „keine rassistische oder diskriminierende Absicht“ hinter seinen Aussagen gesteckt habe, wie aus einem Statement hervorging, über das „The Athletic“ berichtete.

Van der Vaart hatte als TV-Experte beim 2:2 zwischen den Niederlanden und Japan gesagt, die japanischen Spieler würden alle gleich aussehen. Damit hatte er versucht zu erklären, warum die Abwehr der Niederländer den Japaner Daichi Kamada beim späten Ausgleich aus den Augen verloren hatte. Direkt nach der Aussage hatte van der Vaart gesagt, dies sei ein Witz gewesen.

Van der Vaart: „Das bedauere ich zutiefst“

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Danach hatte es Kritik gegeben. Die britische Anti-Diskriminierungs-Organisation „Kick It Out“ erklärte bei „The Athletic“: „Es ist zutiefst enttäuschend, zu hören, wie ehemalige Spieler rassistische Stereotype über die japanische Mannschaft verbreiten und dann noch nachlegen, indem sie versuchen, die Kommentare als Witz zu verteidigen.“

Er habe „nie jemanden beleidigen, verletzen oder diskriminieren“ wollen, sagte van der Vaart nun. „Ich verstehe, dass einige Leute meine Aussagen verletzend fanden. Das bedauere ich zutiefst. Wenn ich damit Menschen enttäuscht habe, biete ich meine Entschuldigung an.“

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Trotz Zwischenfall: Ex-Oranje-Spieler bleibt im TV

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die diskriminierende Aussage keine Auswirkungen auf seine Tätigkeit als TV-Experte hat. Der ehemalige Oranje-Spieler werde auch beim kommenden WM-Spiel der Niederlande am Samstag (19 Uhr MESZ) in Houston gegen Schweden wieder das Geschehen für die Sendung „NOS WK avond“ analysieren, teilte ein Sprecher des Senders NOS auf Anfrage der niederländischen Nachrichtenagentur ANP mit. (sid/dpa/sil)