Über Altona und den ETV ins Profi-Geschäft: Justin Njinmah kam in dieser Saison für Werder zu elf Einsätzen in der Bundesliga (ein Tor). Foto: WITTERS

paidKurios: Dieser Werder-Profi hat täglich Kontakt zum HSV

Würde er am Steuer des Bremer Mannschaftsbusses sitzen, könnte er den Weg zum Volkspark vermutlich mit verbundenen Augen zurücklegen. Für Justin Njinmah geht es am Sonntag in die Heimat, Werders Angreifer ist nach wie vor tief verwurzelt in Hamburg. „Das Spiel soll die Krönung dieser geilen Derby-Woche werden“, sagt der 25-Jährige im Vorfeld der Partie zur MOPO – und freut sich dabei auch auf ein Wiedersehen der ganz besonderen Art.

