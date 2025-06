Diesen Aufstiegs-Trick nimmt der HSV mit in die neue Bundesliga-Saison

Besondere Armbänder, ein komplett umgestalteter Analyse-Raum, Motivationszettel mit Schlagwörtern an den Spinden der Spieler, ein Aufstiegs-Kodex, der von allen Profis auf einem großen Plakat unterschrieben wurde. Dies ist nur eine kleine Auswahl an Maßnahmen, die es unter HSV-Trainer Merlin Polzin beim Weg zurück in die Erste Liga gab. Einer dieser Aufstiegs-Tricks wird nun offenbar mit in die neue Saison genommen.

Die Zeiten, dass neue Spieler einfach nur noch per Pressemitteilung bekanntgegeben werden, sind beim HSV schon lange vorbei. Teilweise wurde daraus in der Vergangenheit eine richtige Show in den sozialen Medien gemacht. So wurden einige Jahre HSV-Zugänge mit kleinen Angelfilmchen an der Elbe angekündigt, im vergangenen Sommer waren es dann Sticker, die in der Stadt an verschiedene Orte geklebt wurden und damit das Signal für einen neuen Spieler gaben. Jetzt ist wieder Transferzeit und beim HSV gibt es eine neue Präsentation der Zugänge.

Remberg kündigt HSV-Wechsel auf einem Plakat an

Nicolai Remberg machte am Montag den Anfang. Der Mittelfeldspieler, der von Kiel nach Hamburg wechselt, ist der erste Neue beim HSV in diesem Sommer. Bei der Transfer-Ankündigung wurde diesmal nicht geangelt oder geklebt, sondern von Remberg auf einem Plakat unterschrieben.

Der Hintergrund liegt auf der Hand. Mit dem Plakat soll offenbar an einen der vielen Aufstiegs-Tricks angeknüpft werden. Anfang des Jahres hatten alle HSV-Profis ein großes Poster als eine Art Versprechen für den Kampf um den Aufstieg unterschrieben. Zu sehen waren auf dem „Leitbild“ unter anderem die Zahl 136 (Tage bis zum Aufstieg) sowie mehrere Schlagwörter und kurze Sätze.

Mit dem erfolgreichen Aufstieg wurde der Vertrag am Ende erfüllt. Für die Bundesliga wird noch ein neues, gemeinsames Commitment gesucht. Dass Remberg kurz vor seiner Präsentation symbolisch auf einem Plakat unterschrieb, war sicher kein Zufall. Ähnlich dürfte der Ablauf auch beim nächsten Sommer-Zugang aussehen.