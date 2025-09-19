mopo plus logo
Sophie Nachtigall im Zweikampf mit Laura Feiersinger

Sophie Nachtigall spielte für den HSV noch in der Regionalliga. Jetzt tritt sie mit Freiburg gegen den Ex-Klub an. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto

paidDiese Schnelsenerin will den HSV ärgern

Am Freitagabend trifft Sophie Nachtigall bis zu drei einstige Mitspielerinnen wieder. Mit Emilia Hirche, Victoria Schulz und Svea Stoldt hat sie einst zusammen gespielt. Jetzt versucht Nachtigall, dem HSV-Trio die erste Saisonniederlage zuzufügen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

