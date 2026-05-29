Der HSV wird sich freuen. Rund 300 Millionen Euro schüttet die FIFA insgesamt an die Klubs aus, die ihre Spieler diesmal rund um die WM abstellen. Das ist so viel Geld wie nie. Neu ist zudem, dass auch für jene Profis eine Entschädigung fällig wird, die in der Qualifikation zum Einsatz kamen. Im Rahmen des Turniers in Nordamerika wird pro WM-Fahrer ein Tagessatz fällig, kalkuliert wird mit mindestens 11.000 US-Dollar. Wie viel Kohle der HSV im Einzelfall konkret kassiert, hängt vom Abschneiden der Länder ab. Gut für die Hamburger: Da Dennis Hadzikadunic (Bosnien) innerhalb der vergangenen zwei Jahre im Volkspark unter Vertrag stand, könnte es auch eine Summe für den Ex-Spieler geben. Wie aber stehen die Chancen für Luka Vuskovic, Miro Muheim und die anderen HSV-Profis aus der Saison 2025/26? Die MOPO gibt einen Überblick mit allen WM-Terminen, Gegnern, Quartieren und Star-Mitspielern.



