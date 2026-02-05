Insgesamt 16 verschiedene Nationen sind aktuell im Profi-Kader des HSV vertreten. Ein Spieler aus den Niederlanden ist nicht mehr dabei. Das hat es im Volkspark in diesem Jahrtausend zuvor nur einmal gegeben. Ist die besondere und so erfolgreiche Beziehung zum Nachbarland jetzt etwa vorbei? Die MOPO hat mit Ex-Kapitän Nico-Jan Hoogma (57) über die Entwicklung gesprochen.