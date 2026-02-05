mopo plus logo
Ludovit Reis und Immanuel Pherai lachen gemeinsam auf dem Trainingsplatz.

Mit Ludovit Reis (l.) und Immanuel Pherai hat der HSV in dieser Saison seine letzten Holländer abgegeben. Nico-Jan Hoogma bedauert das. Foto: WITTERS

paidDiese HSV-Entwicklung findet ein Ex-Kapitän „ungewöhnlich“ und „schade“

Insgesamt 16 verschiedene Nationen sind aktuell im Profi-Kader des HSV vertreten. Ein Spieler aus den Niederlanden ist nicht mehr dabei. Das hat es im Volkspark in diesem Jahrtausend zuvor nur einmal gegeben. Ist die besondere und so erfolgreiche Beziehung zum Nachbarland jetzt etwa vorbei? Die MOPO hat mit Ex-Kapitän Nico-Jan Hoogma (57) über die Entwicklung gesprochen.

