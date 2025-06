Bis vor wenigen Tagen freute sich auch Vahid Hashemian auf einen schönen, unbeschwerten Sommer. Doch seitdem israelische und US-amerikanische Bomben in seiner Heimat Iran einschlugen, ist für den früheren HSV-Profi nichts mehr, wie es einmal war. „Es ist schlimm, mit dieser Angst zu leben, dass etwas passieren könnte“, sagt der 48-Jährige und spricht in der MOPO über den Krieg in seinem Land.