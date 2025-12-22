Diekmeier an krebskranke Tochter: „Du bist für mich ein brutales Vorbild“

Ex-HSV-Star Dennis Diekmeier hat bei einem öffentlichen Auftritt mit seiner Tochter Delani emotionale Worte an das schwer krebskranke Mädchen gerichtet.

„Meine Tochter ist für mich ein Riesenvorbild. Dana und ich haben abends immer geheult wie sonst was, und Delani guckt uns an und sagt: Mama, ich bin eine von den unter fünf Prozent: Ich schaffe das“, sagte der 38-Jährige bei der „Kinderlachen Christmas Gala“ in Kitzbühel: „Delani, du bist für mich – das weißt du – ein brutales Vorbild. Diese Stärke, die du hast, ist wirklich unglaublich.“

Diekmeier postete auf Instagram ein Video der Auszeichnung für die Familie mit dem „Mountain Award“ und seiner eigenen Rede. Dazu schrieb er: „Glaube und Liebe versetzten Berge.“

Diekmeier: „Sie will sich nicht einsperren“

„Wir haben uns riesig gefreut, dass wir eingeladen wurden. Diese Glücksmomente tun Delani so gut. Sie will sich nicht einsperren, sondern das Leben genießen“, sagte Diekmeier der „Bild“: „Ein solcher Abend ist etwas ganz Besonderes für uns alle. Delani möchte zeigen, dass sie trotz der Krankheit positiv denkt und kämpft. Sie ist so unglaublich stark, hat so viel positive Energie.“

Erst vor wenigen Tagen hatten die Eltern Dennis und Dana Diekmeier die positive Nachricht erhalten, dass Delani Weihnachten zu Hause feiern kann. Die 15-Jährige unterzog sich in der Uniklinik Würzburg der neuen sogenannten Imaza-Therapie aus der Nuklearmedizin – mit erstem Erfolg. Bei der Imaza-Therapie wird ein radioaktives Mittel gespritzt, das von Tumorzellen aufgenommen wird.

Beim ältesten der vier Kinder von Dana und Dennis Diekmeier war im Januar ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden. Dieser wurde zwar operativ entfernt, doch kurz darauf entdeckten die Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Zwischenzeitlich wurde Delani als Palliativpatientin eingestuft, doch die Eltern fanden neue Ärzte. (dpa/lam)