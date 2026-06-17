Noch bis zum 30. Juni steht Luka Vuskovic beim HSV unter Vertrag. Danach trennen sich die Wege. Der Kroate wird nicht mehr Spieler, sondern nur noch Fan der Hamburger sein. Bevor es so weit ist, geht es an diesem Mittwoch für den 19-Jährigen erst mal auf die ganz große Fußballbühne. Mit Kroatien trifft er um 22 Uhr zum WM-Auftakt auf England. Es ist das Top-Spiel der Vorrunde.

Für Vuskovic ist es der nächste Schritt auf seiner Karriereleiter. Mit seinen beeindruckenden Leistungen für den HSV in der Bundesliga hat er in der zurückliegenden Saison nicht nur seinen Marktwert von zwölf auf 60 Millionen Euro verfünffacht, sondern auch den Sprung in die kroatische A-Nationalmannschaft geschafft. Bei der WM blickt nun die ganze Fußballwelt auf ihn. Sein Jugendtrainer ist überzeugt, dass ihn das nicht nervös machen wird.

Druck war für Vuskovic noch nie ein Problem

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Die Frage, ob Vuskovic bereit für die ganz große Fußballwelt ist, stellt sich für Luka Vucko nicht. „Natürlich“, sagt der ehemalige Verteidiger, der Vuskovic einst bei Hajduk Split in der Jugend ausgebildet hat, im Gespräch mit der kroatischen Tageszeitung „Jutarnji“. Seine Erklärung: „Er war von Anfang an daran gewöhnt, gegen ältere Spieler anzutreten, und hat überhaupt keine Angst. Er ist ein Fels in der Brandung, ein absoluter Kämpfer. Er ist unbezwingbar. Er lässt sich von keinem Druck beeindrucken.“

Er ist ein Fels in der Brandung, ein absoluter Kämpfer. Er ist unbezwingbar. Luka Vucko

Besonderes Duell gegen England-Stürmer Harry Kane

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Dass Vuskovic mit Kroatien direkt zum Auftakt gegen England und damit auch gegen Top-Stürmer Harry Kane ranmuss, sieht Vucko nicht als Problem. „Harry Kane ist seit Jahren ihr bester Stürmer, Vuskovic hat schon gegen ihn in der Bundesliga gut gespielt“, meint der ehemalige Vuskovic-Ausbilder und betont: „Niemand kann vorhersagen, was auf dem Platz passieren wird, aber ich bin sicher, dass er mental bereit ist, und das ist für einen Spieler seines Alters das Wichtigste.“

Vucko wird wie der HSV und der Rest der Fußballwelt alles genau verfolgen. Das Gleiche gilt für die Frage, was mit Vuskovic nach der WM passiert. Aktuell scheint Premier-League-Klub Brighton die heißeste Spur für seinen nächsten Karriereschritt zu sein. Für seinen Ausbilder wäre das „absolut“ die richtige Wahl. Er sagt: „Man hat schon fast vergessen, dass er sich Schritt für Schritt entwickelt hat. Erst Radomiak und die polnische Liga, dann Belgien und Westerlo, jetzt der HSV. Brighton wäre für ihn aktuell ein Topklub. Vuskovic wird seinen besten Fußball erst in drei oder vier Saisons spielen.“