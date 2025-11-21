mopo plus logo
Otto Stange bekommt Anweisungen von Elversberg-Trainer Vincent Wagner

Elversbergs Trainer Vincent Wagner gibt HSV-Leihgabe Otto Stange Anweisungen. Foto: WITTERS

paidDie Transfer-Pläne des HSV: Kommt Stange im Winter zurück?

In sechs Wochen öffnet der Winter-Transfermarkt. Dann heißt es wieder: kaufen, verkaufen, verleihen oder ausleihen. Auch der HSV wird mitmischen. Finanzielle Mittel für Verstärkungen sind vorhanden. Viel wurde zuletzt bereits über mögliche Zugänge für den Sturm spekuliert. Nicht weniger spannend ist der Blick auf potenzielle Abgänge. Die MOPO gibt einen Überblick: So sehen die Transferpläne der Hamburger für den Winter aus.

