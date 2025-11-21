In sechs Wochen öffnet der Winter-Transfermarkt. Dann heißt es wieder: kaufen, verkaufen, verleihen oder ausleihen. Auch der HSV wird mitmischen. Finanzielle Mittel für Verstärkungen sind vorhanden. Viel wurde zuletzt bereits über mögliche Zugänge für den Sturm spekuliert. Nicht weniger spannend ist der Blick auf potenzielle Abgänge. Die MOPO gibt einen Überblick: So sehen die Transferpläne der Hamburger für den Winter aus.



