„Die Stadt gehört uns!“ HSV-Fans vorm Derby mit klarer Botschaft an die Profis

Der Start ist geglückt, nun kann das Stadtduell kommen! Die HSV-Fans ließen nach dem 0:0 in Gladbach keinen Zweifel daran aufkommen, was sie von ihren Profis am kommenden Freitag erwarten, wenn der FC St. Pauli im Volkspark aufkreuzt. Überdeutlich war die Botschaft, mit der sie ihre Mannschaft am Sonntag zurück auf den Heimweg nach Hamburg schickten.

Als sich die Profis unmittelbar nach dem Abpfiff im Borussia-Park bei ihrem mitgereisten Anhang für die Unterstützung bedankten, schallte es ihnen aus den etwa 6000 Kehlen entgegen. „Die Stadt gehört uns, die Stadt gehört uns – scheiß auf St. Pauli, die Stadt gehört uns“, lautete der Schlachtruf, der einer Aufforderung gleichkam. Der Punkt am Niederrhein war schön. Das Derby aber soll noch schöner werden.

Heuer Fernandes weiß, was die HSV-Fans gegen St. Pauli erwarten

Gesänge, die bei den Profis Wirkung hinterließen. „Die Vorfreude ist riesig“, erklärte Keeper Daniel Heuer Fernandes nach dem starken Remis in Gladbach mit leuchtenden Augen. „Das hat man schon direkt nach dem Spiel gesehen, als die Fans wieder einiges angestimmt haben. Diese Power, diese Euphorie wollen wir einfach nutzen.“

Auch Nicolás Capaldo, am Sonntag erster HSV-Kapitän nach dem Aufstieg, scheint den Anpfiff kaum erwarten zu können. Der Argentinier kennt sich mit Derbys dieser Art aus, spielte im Dress der Boca Juniors vier Mal den Superclásico gegen River Plate. „Es ist immer schön, sich eine Woche lang auf ein Derby vorzubereiten“, stellte er nun fest. „Ich bin schon voller Vorfreude auf das Spiel zu Hause vor unseren Fans, wir werden auch da 100 Prozent geben.“

HSV vor seinem ersten Bundesliga-Heimspiel seit Mai 2018

Ein besonderes Spiel steht an. Auch, weil es das erste Bundesliga-Heimspiel des HSV nach dem Abstieg im Mai 2018 sein wird. „Das sollte man nicht vergessen, denn auch das wird diesen Tag besonders machen“, sagte Trainer Merlin Polzin, der weiß: „Es ist alles angerichtet. Ich glaube, wir tun trotzdem gut daran, dass wir Schritt für Schritt gehen und die richtigen Schlüsse aus dem Gladbach-Spiel ziehen. Dann kann sich jeder sicher sein, dass wir am Freitag bestens vorbereitet sein werden.“

Nichts wünschen sich die HSV-Fans sehnlicher. Vielleicht ein gutes Omen: Vor dem bislang letzten Stadtduell, im April 2024, schickten sie die Profis nach dem 4:0 in Braunschweig mit demselben Schlachtruf ins Derby – das der HSV dann mit 1:0 gewann. „Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel für die Fans ist“, betont Heuer Fernandes. „Mit dem Bewusstsein gehen wir in die nächste Woche, dass wir gut vorbereitet sein werden und alles auf dem Platz lassen.“

Spätestens am Montagmorgen ist Gladbach nur noch Schnee von gestern. Dann heißt es im Volkspark nur noch: Stadtduell! St. Pauli! Unbändige Lust auf den Derby-Sieg!