Schmerz, lass nach – aber das sagt sich so leicht. Oft schon spuckten die Bremer dem HSV in die Suppe. Manche Pleiten haben sich tief ins Gedächtnis eingebrannt. Kaum zu vergessen sind die dramatischen Duelle im Frühjahr 2009 – eine HSV-Legende spricht beim Rückblick von den „schlimmsten Niederlagen meiner Karriere“. Die MOPO erinnert an fünf denkwürdig traurige HSV-Momente gegen Bremen.



