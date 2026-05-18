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Otto Stange, Louis Lemke, Luka Vuskovic, Shafiq Nandja und Nicolai Remberg vor den HSV-Fans

Die Youngster Otto Stange, Louis Lemke, Luka Vuskovic und Shafiq Nandja (v.l.) strahlten nach dem HSV-Sieg gegen Freiburg. Foto: WITTERS

paidDas sind die HSV-Pläne mit den sechs größten Nachwuchs-Juwelen

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Mit Louis Lemke und Shafiq Nandja durften zuletzt gleich zwei HSV-Eigengewächse ihr Bundesliga-Debüt feiern, ein weiterer Beleg für die rapide Entwicklung des Vereins in Sachen Nachwuchsarbeit. Welche Talente aber haben im Volkspark aktuell die besten Voraussetzungen, künftig durchstarten zu können? Die MOPO macht den Check: Sechs Youngster stechen besonders hervor. Das sind die Pläne des Vereins mit ihnen.

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