Mit Louis Lemke und Shafiq Nandja durften zuletzt gleich zwei HSV-Eigengewächse ihr Bundesliga-Debüt feiern, ein weiterer Beleg für die rapide Entwicklung des Vereins in Sachen Nachwuchsarbeit. Welche Talente aber haben im Volkspark aktuell die besten Voraussetzungen, künftig durchstarten zu können? Die MOPO macht den Check: Sechs Youngster stechen besonders hervor. Das sind die Pläne des Vereins mit ihnen.



