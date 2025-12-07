Miro Muheim genoss das 3:2 gegen Werder Bremen in vollen Zügen – dabei hatte der Tag für ihn mit einem Paukenschlag der negativen Art begonnen. Erstmals seit August 2023 (!) stand der Linksfuß in einem Ligaspiel, obwohl er fit war, nicht in der Startelf. Weil er sich vor der Partie etwas zuschulden kommen ließ, das ihn seinen Stammplatz kostete. Die MOPO kennt die Hintergründe.





