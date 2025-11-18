Im Hintergrund läuft E-Rotics „Max Don’t Have Sex With Your Ex“, als Spok das Motiv auf dem Oberarm von Tobi platziert. „Rap kann man ja irgendwann nicht mehr hören“, sagt der Artist und lacht. Aber zu 1990er-Beats tätowieren? Das geht – zumindest im Studio von Spok, der HSV-Fan Tobi als Kunden begrüßt. Der erste Stich ist gesetzt. Oberhalb einer Wand mit großem, blauem HSV-Schriftzug stehen Lautsprecher, aus denen jetzt der Song „Think About The Way“ von Groove Coverage dröhnt. Doch nun heißt es stillhalten, nicht tanzen. Volle Konzentration. Fünf Stunden lang. Aus Liebe, die unter die Haut geht. Die MOPO hat den beliebten HSV-Tätowierer besucht.



