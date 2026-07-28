Wer bei der WM mit seiner Nationalmannschaft bis ins Viertelfinale vorstößt, der kann bei seiner Rückkehr in den Volkspark schon mal als Held gefeiert werden. So erging es Sander Tangvik am Dienstagvormittag. Vor seinem ersten Training beim HSV in diesem Sommer musste der Norweger durch ein Spalier laufen und bekam von seinen Kollegen freundliche Klatscher auf den Rücken ab. Nicht weiter schlimm, Tangvik hatte durchgängig ein Lächeln im Gesicht und zeigte es auch nach der Einheit. Da sprach er über das tolle Turnier-Erlebnis.

So ganz realisiert hat der 23-Jährige noch nicht, was er da von Anfang Juni bis Mitte Juli in Nordamerika erlebte. „Es war eine verrückte Erfahrung“, sagt Tangvik über die WM. „Nicht nur für mich, sondern für die gesamte Mannschaft. Wir haben die ganze Nation vereinigt.“ Die norwegischen Nationalspieler bekamen in ihrem US-Camp zu sehen, was rund um ihre Partien in den Straßen von Oslo abging. Social Media macht’s möglich. „Dort herrschte zwei Monate lang Party“, weiß Tangvik, lächelt – und befürchtet: „Es gibt jetzt wahrscheinlich viel Kater.“

Tangvik über die WM-Party: „Es war verrückt“

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Die Feierei war jedenfalls nicht mit Norwegens Viertelfinals-Aus gegen England (1:2 n. V.) beendet. Bei der Rückkehr in ihr Heimatland konnten Tangvik und Co. den riesigen WM-Hype ihrer Landsleute hautnah spüren. „Es war verrückt, zurückzukommen. Als wir am Flughafen ankamen, haben die Leute schon geschrien“, erzählt der HSV-Torwart. Tangvik stieg nach Sturmstar Haaland, der einen ausgestopften Waschbären in der Hand hielt, aus dem Flieger.

HSV-Profi Sander Tangvik (l. im gelben Leibchen) blieb der einzige Norweger ohne WM-Einsatz. Im Tor begeisterte Ørjan Nyland (r.). WITTERS

Anschließend begann die Party-Tour durch Oslo. „Wir sind mit dem Bus zum Palast gefahren und überall waren Menschen, auch auf den Brücken. Wir haben den König getroffen, das war auch für mich ein großer Moment“, berichtet Tangvik. „Als wir nach draußen kamen und, ich weiß nicht, 200.000 oder 300.000 Menschen gesehen haben, war das unglaublich.“ Nach dem Empfang durch König Harald gab Kronprinz Haakon auf dem Schlossplatz den Takt für den bei dem Turnier berühmt gewordenen Ruder-Jubel vor. Spieler und Fans brüllten „Roooo!“

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HSV-Torwart scherzt über den Ruder-Jubel

„Meine Arme und mein Lat (der Rückenmuskel Latissimus dorsi; d. Red.) sind so müde“, witzelt Tangvik über den Jubel, den er in den USA beinahe jeden Tag gemacht habe. Denn Norwegen besiegte nicht nur den Irak (4:1) und Senegal (3:2) in der Gruppenphase, sondern bezwang in der K.o.-Runde auch noch spektakulär die Elfenbeinküste (2:1) und Brasilien (2:1).

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Allein Haaland traf siebenmal und wurde zu einem der größten Stars des Turniers. „Jeder fragt jetzt nach Erling. Das kann ich verstehen, weil er es großartig gemacht hat“, betont Tangvik. „Für mich ist es keine Überraschung, dass er so viele Tore schießt, weil er so sauber vor dem Tor ist und sehr gut trainiert.“ Davon wurde Hamburgs Keeper im WM-Camp Zeuge.

Was Tangvik am meisten an Haaland beeindruckt

Es sind aber nicht nur die sportlichen Leistungen, die Tangvik von dem 26-jährigen Angreifer von Manchester City schwärmen lassen. „Er ist ein professioneller Typ, auch außerhalb des Platzes. Das mag ich am meisten an Erling: seine Persönlichkeit“, hebt Tangvik hervor. „Er ist nett und hat seine Füße auf dem Boden – auch wenn er der größte Spieler der Welt ist.“ Der HSV-Profi durfte an der Seite von Haaland eine ganz spezielle WM-Reise durchleben. Es ist zu erwarten, dass die Mitspieler im Volkspark Tangvik noch mit vielen Fragen löchern werden.

Dass der Winterzugang aus Trondheim beim Turnier nicht selbst zum Einsatz kam, schmerzt ihn nicht nachhaltig. Beim finalen Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4) wäre es beinahe so weit gewesen, weil Trainer Ståle Solbakken viele Stammspieler schonte, darunter die Nummer eins Ørjan Nyland, und weil Ersatzkeeper Egil Selvik während der Partie über Beschwerden klagte. Doch letztlich ging es für Selvik weiter, und Tangvik konnte sein Aufwärmprogramm wieder beenden. „Ich wollte mein WM-Debüt geben, aber es ist so, wie es ist“, sagt er heute. „Der Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft ist wirklich groß. Wir haben drei sehr gute Torhüter und jeder hat gesehen, dass Ørjan Nyland super gespielt hat.“ Bis zum Viertelfinale.