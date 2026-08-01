Der Cheftrainer hatte beim Volksparkfestival noch gar kein Wort verloren, da wurde er bereits mit „Merlin, Merlin“-Sprechchören bedacht. An der Seite seiner Assistenten Loic Favé, Richard Krohn, Sven Höh und Max Bergmann marschierte Merlin Polzin am Samstagmittag auf die Hauptbühne und genoss den Zuspruch der HSV-Fans. Denen gefiel es dann auch, was der Fußballlehrer anschließend über sein Team sagte.

Polzin begrüßte die Besucher mit einem lauten „Moin zusammen!“ und machte deutlich, dass er das Bild von tausenden Anhängern vor seinen Augen in den vergangenen Wochen vermisst hatte. „Wenn man eine Sommerpause hat, die durch die WM ein bisschen länger ist, und wenn man dann wieder nach Hamburg kommt und die unfassbar geilen Trikots sieht, in eure Augen schaut, die Energie spürt, macht es unfassbar Bock auf mehr“, betonte der 35-Jährige.

Polzin hat „eine Message“ für die HSV-Fans

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Wie zuvor Sportvorständin Kathleen Krüger hatte auch Polzin eine direkte Botschaft an die Fans. „Eine Message ist mir ganz wichtig für die Saison: Es wird wieder eine Saison, die uns alles abverlangen wird. Es wird gute Phasen geben, es wird schlechte Phasen geben“, beschrieb er, ehe ein Appell folgte: „Aber eines, das weiß ich und das wisst ihr: Es kann nur funktionieren, wenn wir es gemeinsam machen. Deswegen: Alle gemeinsam in eine Richtung – nur der HSV!“

Polzin wird dafür sorgen, dass seine Profis pünktlich zum Pflichtspielstart in gut drei Wochen auf einem Toplevel sein werden. Dafür zog er die Intensität im Training nach dem Österreich-Camp in dieser Woche noch einmal an. „Die letzten Tage waren wir immer um die zwei, zweieinhalb Stunden auf dem Platz“, berichtete er und verriet: „Die Jungs sind todmüde, sind richtig platt. Das merkst du immer, wenn die Gespräche weniger werden und niemand mehr zuhört. Das macht Spaß zu sehen und ist der Weg, den wir gehen wollen.“

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HSV-Trainer stellt klar: „Nur dann haben wir eine Chance“

Der Bramfelder weiß, dass auch in der neuen Spielzeit viele Herausforderungen warten. Es werden vermutlich andere sein als in der Vorsaison, weil die meisten Gegner den HSV und seine Spielweise inzwischen kennen. „Im letzten Jahr waren wir der Aufsteiger. Die Bundesliga war für viele neu. Jetzt ist es eine andere Situation“, sagte Polzin und wurde deutlich: „Wir haben nur eine Chance, wenn wir überperformen, wenn wir Grenzen verschieben und in allem, was wir tun, die Komfortzone verlassen. Da sind die Jungs bisher auf einem sehr guten Weg.“

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Auch die „Einigkeit im Verein“, die Zusammenarbeit mit den Chefs um Krüger, Finanzvorstand Eric Huwer und Sportdirektor Claus Costa, stimmt den Coach zuversichtlich. „Es geht alles in eine Richtung“, urteilte Polzin und äußerte die Hoffnung, dass die Fans den Weg unverändert mitgehen werden. Dafür müsse seine Mannschaft in Vorleistung gehen, denn: „Maßgeblich dafür verantwortlich, die Energie auf euch zu übertragen, sind die Jungs auf dem Platz.“

Polzin sieht den harten Konkurrenzkampf positiv

Unabhängig von einzelnen Personalien, sondern vielmehr mit Blick auf die Erwartung kündigte Polzin an: „Wir werden eine andere Mannschaft erleben als im vergangenen Jahr – aber eine Mannschaft, die maximal intensiv sein wird, um unsere neuen Trikots und die Raute in jedem Spiel bestmöglich zu vertreten.“ Der Kader wurde bereits punktuell verstärkt, weitere Zugänge sollen in den kommenden Wochen dazustoßen. Der HSV sucht noch im Abwehrzentrum, auf den beiden Schienenpositionen sowie im zentralen Sturm.

Polzin wird erneut gefordert sein, die Stimmung bei jedem Profi möglichst hochzuhalten. Er muss im Kampf um die Startplätze als Moderator fungieren, er wird aber auch wieder harte Entscheidungen treffen müssen. „Konkurrenz motiviert, die stachelt an, wenn dadurch Grenzen verschoben werden“, sagte er, bevor er zum Abschluss auf das Spiel gegen den FC Everton ab 17 Uhr (Liveticker auf MOPO.de) blickte.

„Es gibt keine Ausreden, es ist Vorbereitung“, stellte Polzin klar und erklärte den Plan für den Härtetest: „Wir wollen Dinge ausprobieren, wir wollen Dinge verfeinern. Wir treffen auf eine Top-Mannschaft aus England. Es geht um inhaltliche Dinge, die wir umgesetzt sehen wollen. Schauen wir mal, was noch im Tank ist nach der Trainingswoche.“