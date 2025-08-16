Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Neun neue Profis präsentierte der HSV in diesem Sommer, zumindest zwei sollen noch folgen: ein weiterer Innenverteidiger und ein kreativer Kopf für das Mittelfeld. Die frischen Kräfte, die schon da sind, taten sich in der Vorbereitung überwiegend schwer. Das Gros der Neuen soll künftig im Volkspark eine bedeutende Rolle spielen – aber können sie den großen Erwartungen gerecht werden? Wer ist Wundertüte? Wer ist schon jetzt eine Legende? Die MOPO macht einen ersten großen Neuzugang-Check beim HSV.



