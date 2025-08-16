mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
HSV-Profis trösten sich nach einem Testspiel

Neben Giorgi Gocholeishvili, Jordan Torunarigha und Daniel Peretz (v.l.) und ihren neuen Kollegen sollen noch zwei weitere HSV-Zugänge kommen. Foto: WITTERS

paidDie HSV-Zugänge im Check: Die Leistungen eines Neuen überraschen die Bosse

kommentar icon
arrow down

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Neun neue Profis präsentierte der HSV in diesem Sommer, zumindest zwei sollen noch folgen: ein weiterer Innenverteidiger und ein kreativer Kopf für das Mittelfeld. Die frischen Kräfte, die schon da sind, taten sich in der Vorbereitung überwiegend schwer. Das Gros der Neuen soll künftig im Volkspark eine bedeutende Rolle spielen – aber können sie den großen Erwartungen gerecht werden? Wer ist Wundertüte? Wer ist schon jetzt eine Legende? Die MOPO macht einen ersten großen Neuzugang-Check beim HSV.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test