Die Geheimnisse des HSV-Zugangs: Deutscher Trainer kämpfte um ihn

Die Papiere sind noch nicht unterschrieben, das soll aber zeitnah passieren, und der Deal gilt bereits als beschlossen: Albert Grønbæk wechselt fest zum HSV. Sportlich hinterließ der Däne im Endspurt der abgelaufenen Saison Eindruck. Privat ist von ihm bekannt, dass er mit Christine Brunsborg, der Enkelin des 2019 gestorbenen JYSK-Gründers Lars Larsen, liiert ist. Gecoacht wurde Grønbæk in seiner Karriere bereits von den Legenden Daniele de Rossi und Patrick Vieira. Doch da ist noch eine spannende Trainer-Geschichte.

Als Grønbæk Aarhus GF Mitte August 2022 für rund 4,8 Millionen Euro verließ, war das damals finanziell ein Rekord-Deal für den dänischen Erstligisten. Uwe Rösler freute sich jedoch nicht über den Abgang des damals wohl größten Talents im Klub. Der deutsche Kult-Trainer (57), mittlerweile seit acht Monaten beim VfL Bochum angestellt, hatte zur Saison 2022/23 in Aarhus übernommen. Und er wollte den damals 21-jährigen Grønbæk halten – vergeblich.

In Aarhus: Albert Grønbæk nur kurz von Uwe Rösler trainiert

„Albert hatte seine Entscheidung getroffen, bevor ich kam“, berichtete Rösler später gegenüber „Bold.dk“. „Er wollte weiterziehen.“ Trotzdem legte sich der neue GF-Chefcoach voll ins Zeug, um den Offensivmann vielleicht doch noch umzustimmen. „Ich habe vier Wochen alles gegeben“, erzählte Rösler. „Wir haben mit seinem Vater gesprochen, ich habe mit seinem Vater gesprochen, wir haben mit ihm gesprochen. Aber ich konnte nichts machen.“

Grønbæk blieb wohl auch deshalb bei seinem Entschluss, seinen Jugendverein Aarhus nach sieben Jahren zu verlassen, weil er bei den ersten drei Ligaspielen unter Rösler nur als Joker zum Zug kam. Am 7. August 2022 durfte er dann erstmals von Beginn an unter dem Deutschen ran – die Auswärtspartie bei Odense BK (2:1) war zugleich aber seine letzte in der dänischen Superliga.

Uwe Rösler stand von 2022 bis 2025 bei Aarhus GF an der Seitenlinie. Albert Grønbæks Coach war er nur kurz. IMAGO / Gonzales Photo Uwe Rösler stand von 2022 bis 2025 bei Aarhus GF an der Seitenlinie. Albert Grønbæks Coach war er nur kurz.

Grønbæk wechselte wenige Tage später nach Norwegen zu FK Bodø/Glimt. Aarhus kassierte so viel Geld wie damals noch nie für einen Spieler, trauerte dem Youngster allerdings noch etwas hinterher. Zumindest Rösler tat das. Hinter den Kulissen hatte er sich hartnäckig für einen Verbleib eingesetzt und war sogar in den Austausch mit Grønbæks Vater gegangen. Der junge Profi aber konnte nicht beirrt werden und blieb standhaft. „Ich glaube nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt zu überzeugen war“, erklärte Grønbæk später im Interview mit „Bold.dk“. Er sei nicht „immer einer Meinung“ mit den Verantwortlichen von Aarhus gewesen, es habe aber „trotzdem vernünftige Gespräche“ gegeben. An dessen Ende stand der Schlussstrich unter Grønbæks Zeit in Ost-Dänemark.

Mut wird belohnt – Wechsel zu Bodø/Glimt zahlt sich aus

„Es war die richtige Entscheidung für mich, wie sich später herausstellte“, sagte der Nationalspieler rückblickend im Herbst 2024. „Und ich bin unglaublich froh, dass ich nicht locker gelassen habe.“ Grønbæks Charakter zeugte schon damals von Entschlossenheit. Und sein Mut wurde belohnt: Mit Bodø/Glimt wurde er 2023 und 2024 jeweils Meister und zu einem der besten Spieler der norwegischen Liga. 19 Tore und elf Assists in 55 Eliteserien-Partien sprechen für sich – und blieben in Frankreich nicht unbemerkt: Stade Rennes verpflichtete ihn im Sommer 2024 für 15 Millionen Euro, Grønbæk hatte den nächsten großen Schritt in seiner Laufbahn geschafft.

Albert Grønbæk kann wohl auch in Zukunft im HSV-Trikot jubeln. WITTERS Albert Grønbæk kann wohl auch in Zukunft im HSV-Trikot jubeln.

Rösler, der in Aarhus insgesamt drei Jahre lang an der Seitenlinie stand, verfolgte den Weg seines Ex-Schützlings nach den ersten gemeinsamen Wochen nur noch aus der Ferne. Der gebürtige Altenburger brachte es bis 2025 auf 112 Pflichtspiele als Coach des Dänen-Klubs, Grønbæk war nur bei den ersten vier dabei. „Wir sind alle sehr, sehr glücklich über Alberts Erfolg“, sagte Rösler im September 2024. Der Juni 2026 wird nun der Monat sein, in dem der Offensivmann nach seiner Rückrunden-Leihe fest zum HSV wechseln wird.

Der Däne überzeugt den HSV auch mit seinem Charakter

Ligue-1-Klub Stade Rennes hat keine Verwendung mehr für ihn, bei seinen vorherigen Leih-Klubs FC Southampton (Rückserie 2024/25) und Genua CFC (Hinrunde 2025/26) wurde Grønbæk nicht glücklich. In Hamburg aber sehr wohl. Im Volkspark freut man sich nicht nur auf die fußballerischen Qualitäten des Technikers, sondern auch auf die Rückkehr des Menschen Albert Grønbaek. Der 25-Jährige gilt als Bereicherung für die Kabine, als zugewandt, offen, aufrichtig und sympathisch. Auf dem Platz steht Grønbaek für filigrane Momente, aber nicht nur.

Die HSV-Bosse waren beeindruckt, mit welchem Einsatz sich der Leihprofi im Saisonfinale in die Duelle warf. Dass Grønbaek kein klassischer Schönspieler ist, wusste man vor wenigen Jahren bereits in Norwegen. Dort wurde er als kreatives „Arbeitsjern“ bezeichnet, also sinngemäß als ein Arbeitspferd, das sich nicht wegduckt, wenn es intensiv zugeht. HSV-Kapitän Yussuf Poulsen sagte vor wenigen Monaten, als Grønbaek wochenlang verletzt war, dass die Fans der Bundesliga noch gar nicht wüssten, „wie gut Albert in Wirklichkeit ist“. Rösler wusste das da längst. Früher kämpfte der heutige Bochum-Trainer um Grønbaek. In Zukunft darf sich wieder Merlin Polzin an ihm erfreuen.

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Am Mittwochabend gab es aber erst einmal eine schöne Nachricht auf Nationalmannschaftsebene: Beim Test gegen die Demokratische Republik Kongo wurde Grønbæk in der 74. Minute für Christian Eriksen eingewechselt und bestritt als Joker sein neuntes A-Länderspiel. Letztmals war er zuvor im September des Vorjahres für die Auswahl von Coach Brian Riemer aufgelaufen. Nun feierte Grønbæk beim ereignisarmen 0:0 im belgischen Lüttich sein Comeback für Dänemark.