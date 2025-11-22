Hört man sich in der HSV-Fanszene ein wenig um, stößt man im Zusammenhang mit dem kommenden Gegner auf recht eindeutige Begriffe. Überflüssig. Uninteressant. Unbedeutend – solche Wörter machen die Runde, wenn sich die Gespräche um den FC Augsburg drehen. Nun, bezogen auf die öffentliche Wahrnehmung beider Vereine könnten die Unterschiede in der Tat kaum größer sein. Hier der stolze und polarisierende Aufsteiger HSV, dort der graumäusige FCA, dessen Beliebtheit ziemlich genau an den eigenen Stadtgrenzen endet, der aber seit mehr als 14 Jahren fester Bestandteil der Bundesliga ist. Wer also ist hier der Kleine? Und wer der Große? Matthias Ostrzolek, der für beide Vereine im Oberhaus spielte, wagt eine Prognose für den weiteren Saisonverlauf.



