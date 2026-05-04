„Die Art ist einmalig“: Der Bessermacher lässt den HSV schwärmen

Ein Fußball-Leckerbissen war das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem HSV am Samstag im Deutsche Bank Park nicht. Die spielerischen Höhepunkte hielten sich auf beiden Seiten in Grenzen. Eine Ausnahme war der zweite Treffer der Hamburger durch Fábio Vieira. Nach dem Abpfiff wurde mal wieder kräftig über die Qualitäten des Portugiesen am Ball geschwärmt.

Während es die HSV-Stürmer Robert Glatzel und Ransford Königsdörffer in Frankfurt auf null Torschüsse brachten, suchte Vieira gleich in vier Situationen den Abschluss. In der ersten Halbzeit traf er die Latte, im zweiten Durchgang sorgte der 25-jährige Offensivspieler für das 2:1. Nach starker Vorlage von Albert Grønbæk hatte er den Ball zunächst mit der Brust angenommen und im Anschluss direkt mit links im Tor versenkt. Es war der schönste Spielzug der Partie.

Vieira ist Top-Torschütze und Topscorer beim HSV

Für Vieira war es nach zuvor vier Spielen in Serie ohne Torbeteiligung insgesamt der sechste Treffer in dieser Saison. Damit hat er nicht nur sein Standing als Topscorer der Hamburger (sechs Tore, fünf Vorlagen) unterstrichen, er ist nun zumindest bis zum nächsten Spieltag auch alleiniger Top-Torschütze in der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin.

Fábio Vieira erzielte beim 2:1 in Frankfurt sein sechstes Bundesliga-Tor für den HSV. IMAGO/Eibner Fábio Vieira erzielte beim 2:1 in Frankfurt sein sechstes Bundesliga-Tor für den HSV.

Sein Wert für seine Mitspieler ist noch viel höher. Das machte Grønbæk nach dem Frankfurt-Spiel deutlich. „Fábio ist ein Spieler, mit dem ich es liebe, zusammenzuspielen. Die Art, wie er Fußball versteht, ist einmalig. Das sieht man nicht sehr oft. Entweder man hat es oder man hat es nicht“, erklärte der Däne, der komplett ins Schwärmen geriet: „Man kann Fábio in jeder Situation den Ball geben und hat das Gefühl, er kann es für dich lösen. Mit ihm zu spielen, ist einfach eine Freude.“

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Ähnlich dürfte die Gefühlslage bei den meisten Zuschauern sein, die Vieira von der Tribüne aus verfolgen. Klar, seine Theatralik ist in vielen Zweikämpfen übertrieben und teilweise nervig, jedoch macht er mit seinem Fußballverständnis und seiner Qualität am Ball das komplette HSV-Spiel besser. Zu sehen und zu hören war das längst nicht nur am Samstag in Frankfurt. Vieira ist einer der Garanten für den seit Sonntagabend endgültig feststehenden Klassenerhalt.