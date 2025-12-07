mopo plus logo
Die Frauen des FC Bayern feiern den Sieg im DFB-Pokal 2025

Wenn die Bayern diesen Pokal wiederhaben wollen, müssen sie erst einmal den HSV schlagen. Foto: imago/Revierfoto

Pokal-Traumlos! HSV-Frauen empfangen Meister Bayern im Volksparkstadion

Am 14. Dezember ist Generalprobe: Dann treten die HSV-Kickerinnen in der Bundesliga bei Bayern München an. Im März kommt der deutsche Meister dann nach Hamburg. Nicht zum Rückspiel, sondern zum Viertelfinal-Kracher im DFB-Pokal!

„Mit dem FC Bayern wartet eine der größten Aufgaben im deutschen Fußball auf uns, aber wir nehmen die Herausforderung an und freuen uns auf ein packendes Duell“, kommentierte Frauenfußball-Leiterin Saskia Breuer die Paarung, die Trainer-Legende Friedhelm Funkel in der ARD-Sportschau aus der Trommel gezogen hatte.

Bayern dominiert die Konkurrenz in der Liga

Kurz zuvor unterstrichen die Bayern mit einem 5:0-Schützenfest beim Bundesliga-Spiel in Frankfurt ihre absolute Ausnahmestellung. Der HSV, der im vorigen Pokalwettbewerb im vollen Volksparkstadion erst im Halbfinale nach großem Kampf an Werder Bremen gescheitert war, geht als krasser Außenseiter ins Spiel – doch daran haben sich die Spielerinnen in der Bundesliga durchaus gewöhnt. Und ein Heimspiel ist, egal gegen wen, immer noch ein Heimspiel.

Breuer setzt auf den Rückhalt Volksparkstadion

„Unsere Fans geben uns eine besondere Energie, sie machen das Stadion zu einem Ort, an dem wir über uns hinauswachsen können“, setzt Breuer auf zahlreichen Publikumszuspruch. Ab wann es Tickets für den Pokal-Kracher im Volksparkstadion gibt, dürfte in Kürze festgelegt werden.

Fest steht, dass der HSV an diesem Montag den 1. FC Köln in der Bundesliga empfängt. Fernab der Pokal-Vorfreude eine eminent wichtige Partie für die Bundesliga-Aufsteigerinnen. Denn durch den sonntäglichen Sieg der SGS Essen gegen Nürnberg rutschte der HSV erstmals auf einen Abstiegsplatz.

