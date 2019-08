DFB-Pokal gegen Stuttgart: HSV kämpft gegen den Schwaben-Fluch

Der HSV freut sich auf ein Heimspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Gegner ist der VfB Stuttgart. Ausgetragen wird die Partie am 29. oder 30. Oktober. Kurios: Am Ligaspieltag zuvor treten die Stuttgarter ebenfalls im Volksparkstadion gegen den HSV an. Die Schwaben können sich Ende Oktober also direkt für ein paar Tage in Hamburg ein Hotel buchen.

„Wir freuen uns über das Heimspiel und hoffen auf ein packendes Pokal-Spiel zweier Traditionsvereine mit vielen Zuschauern“, sagt Sportvorstand Jonas Boldt zum Pokalgegner. Und weiter: „Die Ansetzung mit zwei Spielen innerhalb weniger Tage zu Hause gegen Stuttgart ist natürlich kurios. Die Stuttgarter können dann gleich ein paar Tage in Hamburg bleiben und unsere Stadt genießen."

DFB-Pokal: HSV-Bilanz gegen Stuttgart ist bitter

Für den HSV und Stuttgart ist es bereits das fünfte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal. Die Bilanz aus Hamburger Sicht ist ziemlich bitter. Bislang konnte sich der HSV noch nie gegen den VfB im Pokal durchsetzen. 1984 siegten die Stuttgarter 4:3 nach Verlängerung im Achtelfinale, 1997 gab es für die Schwaben ein 2:1-Sieg gegen den HSV im Halbfinale, 2001 trafen beide Vereine ebenfalls in der zweiten Runde aufeinander, der VfB holte in Hamburg ein 2:0. 2011 setzten sich die Stuttgart mit 2:1 im Pokal-Achtelfinale gegen den HSV durch.



VfB-Coach Tim Walter: „Wir freuen uns auf das Spiel in Hamburg“

Diese Serie wollen die Schwaben gerne fortsetzen. „Wir hätten sehr gerne ein Heimspiel gehabt und mit unseren Fans im Rücken und der tollen Atmosphäre in der Mercedes-Benz-Arena gespielt. Aber wir nehmen es, wie es kommt, und freuen uns auf das Spiel in Hamburg. Und natürlich ist es unser Ziel, die nächste Runde zu erreichen“, sagte Stuttgart-Trainer Tim Walter.

Nun gibt es für die Hamburger die Pokal-Revanche, inklusive Vorspiel in der Liga. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.