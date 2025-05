Führungsspielerin beim FC Bayern, über 630.000 Follower bei Instagram und neuerdings auch Kapitänin des DFB-Teams: Giulia Gwinn ist zweifelsohne das derzeit prominenteste Gesicht des deutschen Frauenfußballs. Kurz vor dem Start der EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) hat die 25-Jährige mit „Write your own story“ nun auch ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht – in dem sie vieles von dem preisgibt, was bisher privat geblieben war. Die MOPO traf Gwinn am Rande ihrer Buchpremiere in München und sprach mit ihr unter anderem auch über den HSV – denn Gwinn besitzt sogar schon ein eigenes HSV-Trikot.