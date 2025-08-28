Schon seit Tagen brodelt es in der Stadt. Derby-Woche. HSV gegen St. Pauli – das Duell um die Stadtmeisterschaft. Es ist ein historisches Spiel, denn das bislang letzte Erstliga-Duell der beiden Teams liegt schon 14 Jahre zurück. Kein Wunder also, dass das Spiel seit Langem ausverkauft ist. Wer kein Ticket hat, kann das Spiel in einer der zahlreichen Kneipen der Stadt schauen. Die MOPO verrät, wo es am meisten Bock macht.





