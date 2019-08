Derby gegen den HSV: Einspruch? Falls Jatta eingesetzt wird – so plant St. Pauli

Wenn der HSV am Sonntag (13.30 im MOPO-Liveticker) in Karlsruhe antritt, werden viele Blicke wieder auf Bakery Jatta gerichtet sein. Wie schon zuletzt Nürnberg und Bochum denkt man auch in Karlsruhe im Fall einer Niederlage an einen Protest gegen die Wertung des Spiels. Muss das sein? Nein! Es geht auch anders. Der Stadtrivale FC St. Pauli hat sich bereits drei Wochen vor dem Derby gegen den HSV (16.9.) festgelegt. Sollte Jatta spielen, wird es keinen Protest geben. Das Spiel soll auf dem Rasen entschieden werden.

Seit dem die „Sport Bild“ Anfang der Saison über Zweifel an Jattas Identität berichtet hat, müssen sich die Hamburger nahezu täglich mit dem Fall beschäftigen. Der DFB und die Behörde in Hamburg ermitteln. Auch einige HSV-Gegner schauen seit dem genau hin. Für Nürnberg und Bochum war die Indizienlage zuletzt Grund genug für einen Protest. Die Fakten, dass Jatta immer noch einen gültigen Pass und auch eine Spielererlaubnis besitzt, wurden dabei ignoriert.

Das sagt St. Paulis Präsident Oke Göttlich

Letztlich sind die Aussichten auf Erfolg bei den Protesten kaum gegeben. Nicht nur deswegen hat sich der FC St. Pauli für einen anderen Umgang mit dem Fall entschieden. Das weiß die MOPO aus Vereinskreisen. Präsident Oke Göttlich dazu auf Nachfrage: „Der menschliche Umgang in der Berichterstattung im Fall Bakery Jatta befremdet uns sehr. Zu einem laufenden Verfahren können wir nichts sagen.“

Der Stadtrivale des HSV verzichtet auf einen Jatta-Protest. Auch Darmstadt und Chemnitz sind diesen Weg bereits zuvor gegangen. Beim KSC würde es hingegen bei einer Pleite wohl noch mal anders laufen.

HSV-Trainer Dieter Hecking vor dem Spiel gegen den KSC