Der Wahnsinn geht weiter: Auch alle verfügbaren HSV-Karten für Kiel-Spiel weg

Der Ticket-Wahnsinn beim HSV kennt keine Grenzen – und mehr denn je stellt sich die Frage, wann überhaupt mal wieder Karten für ein Heimspiel der Hamburger in den freien Verkauf kommen. An diesem Freitag hat der Mitglieder-Vorverkauf für das Anfang Dezember steigende Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel begonnen. Und der HSV-Ticketshop wurde – wie zuletzt so oft – innerhalb kürzester Zeit leergeräumt.

Es ist der Höhepunkt einer spektakulären Verkaufswoche im Volkspark. Am Dienstag um 10 Uhr hatte der Mitgliedervorverkauf für das Nordderby gegen Werder Bremen (7. Dezember) begonnen, und schon neun Minuten später waren sämtliche Karten im Public-Bereich vergriffen. Noch schneller ging es tags darauf beim Vorverkaufsstart für das Auswärtsspiel in Hoffenheim am 13. Dezember: Nach nur wenigen Minuten war der komplette Gästebereich in der „PreZero Arena“ ausverkauft. Das Kiel-Spiel sorgte zum Wochenabschluss nun für den nächsten Verkaufsknaller.

Volles Volksparkstadion trotz später Anstoßzeit gegen Kiel

Das Pokal-Achtelfinale gegen den Zweitligisten findet am 3. Dezember statt – an einem Mittwochabend um 20.45 Uhr, eingeklemmt zwischen den beiden Bundesliga-Heimspielen gegen den VfB Stuttgart (30. November) und danach Werder. Im Vorfeld gab es durchaus Zweifel, ob das Volksparkstadion zu dieser Anstoßzeit mitten in der Woche auch voll werden würde. Nach dem Verkaufsstart ist die Antwort aber eindeutig.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von den 21.500 Dauerkartenbesitzern hatten im Laufe der Woche bereits knapp 80 Prozent ihr Vorkaufsrecht genutzt. Um 10 Uhr startete an diesem Freitag der Mitgliederverkauf – und schon kurz nach der Mittagszeit waren sämtliche verfügbaren Tickets weg. Ein Grund dafür sind sicherlich auch die Preise: Der HSV hatte das Nordduell zuvor in die Kategorie E eingestuft, die günstigste Preiskategorien der gesamten Saison.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Boss hat neuen Vertrag – und die nächste Entscheidung steht an

Offiziell ausverkauft ist das Pokalspiel dennoch noch nicht. Zum einen sind noch VIP-Tickets erhältlich, zum anderen hat Holstein Kiel den Verkauf der Gästekarten noch gar nicht gestartet. Dieser beginnt erst am kommenden Mittwoch (19. November) – ausschließlich für Holstein-Mitglieder.